Los Pumitas están listos para el debut en el Rugby Championship

El santafesino Agustin Ponzio de CRAI, fue elegido para ser titular en el debut de Los Pumitas en el Rugby Championship frente a Sudáfrica en Port Elizabeth

El segunda línea de CRAI, Agustín Ponzio, será titular en Los Pumitas ante Sudáfrica.

El seleccionado argentino de rugby Sub 20, Los Pumitas , debutará este lunes en en la tercera edición del Rugby Championship contra Sudáfrica y el entrenador Nicolás Fernández Miranda anunció la formación para el primer partido de la serie que se completará con los duelos ante Australia y Nueva Zelanda.

El seleccionado argentino de rugby juvenil M20 tiene formación confirmada para su presentación en la tercera edición del Rugby Championship juvenil. Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda debutarán este lunes 27 de abril ante Sudáfrica, desde las 11:10 horas (de nuestro país), en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth. El partido podrá seguirse en vivo por ESPN 4 y Disney+. Este será el primero de los tres partidos que Los Pumitas disputen en suelo sudafricano, y tendrá la particularidad de que el referee será el argentino Gonzalo de Achaval.

El segunda línea de CRAI, Agustin Ponzio fue elegido por el head coach Nicolás Fernandez Miranda para ingresar desde el arranque en la tierra de los Springboks, mientras que el rafaelino Federico Narvaez ocupará un lugar en el banco de los relevos. El otro lock santafesino, Bautista Benavides, de Santa Fe Rugby no fue citado para este cotejo.

El entrenador dispuso que el pack inicial estará integrado por Benjamín Farías Cerioni, Nicolás Cambiasso y Bautista Salinas Mealla en la primera línea; Jeremy Annand y Agustín Ponzio como segunda; y una tercera línea con Tomás Dande (capitán), Joaquín Pascual Viale y Basilio Cañas.

rugby los pumitas m20 rugby championship 2 El seleccionado argentino M20, Los Pumitas, debutará este lunes a las 11 frente a Sudáfrica.

Entre los backs, Ignacio Zabella será el medio scrum y Manuel Giannantonio el apertura, mientras que la línea de tres cuartos la completan Mateo Tanoni, Pedro Coll (vicecapitán) y Ramón Fernández en el centro, con Constantino Keller y Luciano Avaca como wines y fullback, respectivamente.

En el banco de suplentes estarán Manuel Cúneo Camargo, Fabrizio Cebron y Federico Narváez como alternativas en la primera línea, junto a Jerónimo Sorondo y Federico Torre para la segunda y tercera. Entre los relevos de backs aparecen Juan Preumayr, Benjamín Ordiz y Simón Pfister.

El segundo partido será el 3 de mayo contra el último campeón, Nueva Zelanda, y el tercero ante Australia, ambos a las 9:00. En 2024, Los Pumitas vencieron a Australia (25-6) en el debut y luego cayeron ante Nueva Zelanda (43-20) y Sudáfrica (30-28) y el año pasado perdieron sus tres partidos.

“Hicimos una preparación muy buena. Desde fin del año pasado que venimos entrenando y de antes también. Desde el momento que se juegan los campeonatos argentinos empezamos a hacer la selección de jugadores y todo el proceso que hicimos fue buenísimo”, señaló Fernández Miranda.

El entrenador de Los Pumitas manifestó que “Siempre hablamos de lo que nos íbamos a encontrar, de la intensidad, del nivel del contacto, de la velocidad de juego con la que vamos a ir a competir. El desafío es ir a competir fuerte, ir a tratar de dominar, la obtención y el contacto, y jugar el mejor rugby que podamos”.

“Estamos contentos con los que tuvieron la posibilidad de jugar y contentos de los que pudieron hacerlo en la primera de su club también. Para nosotros jugar siempre es bueno, al nivel que les toque, obviamente cuanto más arriba mejor. Fue una muy buena preparación y ahora nos queda competir”, puntualizó.

-Los Pumitas para jugar con Sudáfrica: 1. Benjamín Farias Cerioni, 2. Nicolás Cambiasso, 3. Bautista Salinas Mealla, 4. Jeremy Annand, 5. Agustín Ponzio (CRAI, Santa Fe), 6. Tomás Dande (C), 7. Joaquín Pascual Viale, 8. Basilio Cañas, 9. Ignacio Zabella, 10. Manuel Giannantonio, 11. Mateo Tanoni, 12. Pedro Coll, 13. Ramón Fernández Miranda, 14. Constantino Keller, 15. Luciano Avaca.

Suplentes: 16. Manuel Cuneo Camargo, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez (CRAR de Rafaela), 19. Jerónimo Serondo, 20. Federico Torre, 21. Juan Preumayr, 22. Benjamín Ordiz, 23. Simón Pfister.

Rugby Championship M20 - 2026

Fecha 1 – 27 de abril

Nueva Zelanda vs Australia – 9

Argentina vs Sudáfrica – 11:10