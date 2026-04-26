Tras el golpezo sufrido ante Morón, Colón busca este domingo la recuperación cuando recibiendo a Godoy Cruz por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional. El partido se disputa en el Brigadier López, con arbitraje de Álvaro Carranzo y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Godoy Cruz
Colón recibe a Godoy Cruz por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional, en busca de la recuperación tras el traspié ante Morón
Por Ovación
26 de abril 2026 · 18:31hs
Formaciones de Colón y Godoy Cruz
Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Matías Godoy, Ignacio Antonio, Agustín Toledo y Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Andrés Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Matías Rodríguez. DT: Mariano Toedtli.
Expulsado: PT 44' Matías Godoy (C).
Árbitro: Bryan Ferreyra.
Estadio: Brigadier López.