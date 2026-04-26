El minuto a minuto del partido entre Colón y Godoy Cruz

Colón recibe a Godoy Cruz por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional, en busca de la recuperación tras el traspié ante Morón

Tras el golpezo sufrido ante Morón, Colón busca este domingo la recuperación cuando recibiendo a Godoy Cruz por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional. El partido se disputa en el Brigadier López, con arbitraje de Álvaro Carranzo y transmisión de UNO 106.3.