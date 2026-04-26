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El minuto a minuto del partido entre Colón y Godoy Cruz

Colón recibe a Godoy Cruz por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional, en busca de la recuperación tras el traspié ante Morón

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 18:31hs
El minuto a minuto del partido entre Colón y Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi

Tras el golpezo sufrido ante Morón, Colón busca este domingo la recuperación cuando recibiendo a Godoy Cruz por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional. El partido se disputa en el Brigadier López, con arbitraje de Álvaro Carranzo y transmisión de UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Colón ya recibe a Godoy Cruz

Se puso en marcha en el Brigadier López el cotejo de la fecha 11 entre Colón y Godoy Cruz

Colón festejo Ignacio Lago

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8 minutos: Colón, con algunas fallas en el inicio

Colón quiere ser protagonista, pero vuelve mal y Godoy Cruz ya lo preocupa.

Pier Barrios

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17 minutos: Colón mejora y equipara el partido

Tras un comienzo con dudas, Colón reacciona y acomoda las cosas ante Godoy Cruz en un partido complicado.

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26 minutos: Colón avisó con un tiro de Beltrán

Después de estar perdido, Colón llegó por primera vez con un intento de Beltrán que se fue desviado. Iguala 0-0 con Godoy Cruz.

Emanuel Beltrán

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35 minutos: Colón no arranca y Godoy Cruz no lo deja en paz

Mejor Godoy Cruz ante un Colón que carece de la chispa que suele tener en Santa Fe. Siguen 0-0.

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Final del primer tiempo: Colón empata con Godoy Cruz

Concluyó el acto inicial en el Brigadier López, con la igualdad 0-0 entre Colón y Godoy Cruz. Fue expulsado Matías Godoy a los 44'.

Colón Godoy Cruz Matías Godoy

Formaciones de Colón y Godoy Cruz

Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Matías Godoy, Ignacio Antonio, Agustín Toledo y Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Andrés Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Matías Rodríguez. DT: Mariano Toedtli.

Expulsado: PT 44' Matías Godoy (C).

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.

Colón Godoy Cruz Primera Nacional
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