Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

El argentino Franco Colapinto señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil

21 de noviembre 2025 · 08:35hs
Franco Colapinto se mostró preocuoado por el rendimiento del Alpine.

Franco Colapinto se mostró preocuoado por el rendimiento del Alpine.

Franco Colapinto cerró un viernes complejo en el inicio del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine fue 20° en la FP1 y 16° en la FP2, sin lograr una vuelta rápida con goma blanda y con sensaciones muy lejos de lo ideal. Tras bajarse del A525, fue sincero: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.

El descontento de Colapinto

La primera toma de contacto con el circuito urbano del Las Vegas Strip fue difícil para el pilarense. En la FP1 terminó último con un tiempo de 1:36.758, a 1.169 de Pierre Gasly (12°). Con “muy poco grip atrás” y un auto “inmanejable en la parte trasera”, según sus palabras, la sesión se hizo cuesta arriba desde el inicio.

En la FP2 el argentino mejoró su rendimiento, pero no fue suficiente. Marcó 1:34.824 y cerró 16°, mientras que Gasly se mantuvo 12°. Colapinto no pudo completar un intento rápido con blandas debido a las dos banderas rojas provocadas por una alcantarilla floja, lo que le impidió comparar sensaciones y ajustar el balance.

El propio piloto albiceleste describió con crudeza sus problemas: “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor. Pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”. Y profundizó: “La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”.

Uno de los factores que señaló como posible origen del mal rendimiento tiene que ver con el golpe sufrido en Brasil: “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis. Con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera”, explicó. “Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”, añadió.

En declaraciones difundidas por Alpine, el argentino insistió en que fue “un día complicado”, aunque valoró que en la FP2 “hubo signos de mejora”, pese a que los mismos problemas reaparecieron. También remarcó que necesitan revisar todo: “Esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”.

Las referencias de la jornada las marcaron Charles Leclerc en la FP1 (1:34.802) y Lando Norris en la FP2 (1:33.602), con una pista que evolucionó constantemente y complicó a todos los equipos. Colapinto volverá a salir a pista este viernes a las 21:30 (hora argentina) para la FP3, antes de afrontar la clasificación desde la 01:00 del sábado. La carrera será el domingo a la 01:00, a 50 vueltas.

Colapinto Brasil Alpine
Noticias relacionadas
bortoleto sobre colapinto: podria ser una guerra pele-maradona

Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona"

colapinto metio presion y pidio por el regreso del gp de argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

alpine quiere darle un mejor coche a colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

Alpine quiere darle un "mejor coche" a Colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

angel di maria ya hablaba de un titulo que la afa oficializo despues y genero un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Lo último

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Último Momento
Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Vignatti rompió el silencio y dijo que Colón descendió por responsabilidad de Godano

Vignatti rompió el silencio y dijo que Colón descendió por responsabilidad de Godano

Costo de la construcción en Santa Fe: cuánto sale construir una casa de 70 metros cuadrados

Costo de la construcción en Santa Fe: cuánto sale construir una casa de 70 metros cuadrados

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

Marcelo Bielsa afirmó que no renunciará al cargo de DT de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa afirmó que no renunciará al cargo de DT de la selección uruguaya

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"