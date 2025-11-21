Uno Santa Fe | Ovación | fútbol

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

La AFA creó nuevos títulos en los últimos años, generando confusión y críticas sobre la transparencia en el fútbol argentino.

21 de noviembre 2025 · 14:35hs
La variedad de torneos que creo la AFA

El fútbol argentino ha ido sumando competencias en los últimos años, generando confusión entre jugadores, hinchas y dirigentes. Hasta 2019, la organización era relativamente clara: se disputaban la Superliga, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina, enfrentando a los ganadores de ambos torneos.

A partir de 2019 se incorporaron nuevos trofeos: primero la Copa de la Liga, que completaba el primer semestre, y luego el Trofeo de Campeones, que enfrentaba al ganador de la Superliga con el de la Copa de la Liga. En 2022, la Supercopa Internacional sumó otra capa de competencia, cruzando al ganador del Trofeo de Campeones con el campeón anual.

Ahora, con la creación del título de Campeón de Liga 2025, la AFA amplió aún más el calendario, y además ya proyecta la Recopa de Campeones a partir de 2026, un triangular que reunirá al campeón de la Copa Argentina, al de la Supercopa Argentina y al de la Supercopa Internacional.

La maraña de torneos actuales

Actualmente, los principales certámenes se organizan de la siguiente manera:

  • Torneo Apertura y Torneo Clausura: uno en cada semestre.

  • Campeón de Liga: equipo que más puntos acumule en la tabla anual.

  • Trofeo de Campeones: entre el campeón del Apertura y del Clausura.

  • Supercopa Internacional: entre el Campeón de Liga y el ganador del Trofeo de Campeones.

  • Copa Argentina: con su formato habitual.

  • Supercopa Argentina: entre el ganador del Trofeo de Campeones y el de la Copa Argentina.

  • Recopa de Campeones: triangular entre el ganador de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional (a partir de 2026).

Críticas y reacciones

La multiplicación de títulos abrió un debate sobre la transparencia y la utilidad de tantos torneos. Dirigentes, periodistas y fanáticos coincidieron en que la proliferación de competencias genera confusión y resta claridad al calendario del fútbol argentino. Existe una sensación general sobre que Chiqui Tapia es el presidente de los mil torneos y ahora con un nuevo título que nadie esperaba y otro que empezará en 2026.

