Alpine quiere darle un "mejor coche" a Colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

El director deportivo de la escudería francesa, Steve Nielsen expresó que no tienen dudas sobre la continuidad del argentino.

12 de noviembre 2025 · 12:48hs
Luego del anuncio de que el argentino Franco Colapinto seguirá en Alpine el próximo año, el director deportivo de la escudería francesa reconoció que “desean darle un monoplaza más competitivo” para medir su rendimiento.

En el marco del Gran Premio de Brasil, Alpine confirmó la continuidad del piloto argentino dentro del equipo para la temporada 2026, año en que la categoría estrenará un nuevo reglamento técnico que modificará por completo los chasis y motores.

Para Colapinto, la próxima será su primera temporada completa desde el inicio en la máxima categoría. Su debut se dio en 2024 con Williams, donde disputó las últimas nueve carreras del año y en 2025 pasó a ser piloto titular de Alpine a partir del Gran Premio de Imola en reemplazo de Jack Doohan.

En diálogo con Motorsport.com, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen elogió al pilarense: “Franco es una persona abierta, honesta, que admite sus errores y trabaja muy bien con el equipo. Tuvo un comienzo difícil, pero poco a poco alcanzó un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que para nosotros es una referencia conocida”, señaló.

Alpine reconoció la lucha interna de Colapinto

La escudería francesa reconoció que Colapinto tuvo que lidiar con un monoplaza sin desarrollo durante la segunda mitad del año, ya que Alpine decidió enfocar todos sus recursos en el auto de 2026, sacrificando el rendimiento actual en busca de un salto competitivo a futuro.

“Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero Franco ya pasó por la etapa de errores iniciales y ahora puede concentrarse en su rendimiento. Esperamos poder darle un coche mucho mejor el año que viene para ver realmente de lo que es capaz”, sostuvo Nielsen.

Por otro lado, el francés Pierre Gasly es considerado una pieza fundamental del proyecto por su experiencia y conocimiento técnico: “Tener una referencia conocida como Pierre es clave cuando se está desarrollando un coche nuevo. Nos permite medir el rendimiento real del auto y de su compañero. Eso es lo que buscamos con esta dupla”.

Ambos pilotos tienen potencial para mucho más. Si logramos darles un coche a la altura, Franco podrá demostrar todo su talento y Pierre liderará al equipo hacia los resultados que queremos alcanzar”, concluyó Nielsen.

Colapinto volverá a las pistas el fin de semana del 23 de noviembre en el marco del Gran Premio de Las Vegas.

