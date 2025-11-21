Uno Santa Fe | Policiales | estructura

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

El detenido, Pablo Stradiotto, es apuntado por las procuradurías federales como el responsable del lavado de activos del grupo liderado por Brian Bilbao. Allanamientos y nuevas medidas en curso

Por Juan Trento

21 de noviembre 2025 · 14:22hs
Tras la caída de Brian Bilbao con una carga de 956 kilos de cocaína, ahora cayó un abogado investigado por lavado de dinero. 

Un operativo de Gendarmería Nacional Argentina en el barrio Fisherton, en la ciudad de Rosario, terminó con la aprehensión del abogado Pablo Stradiotto, señalado como una pieza clave en una estructura narco–criminal que es investigada a nivel federal.

El letrado representaba a Brian Bilbao, de 47 años, quien fue detenido el 11 de noviembre en Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) mientras transportaba casi una tonelada de cocaína en una camioneta que fue perseguida y retenida por los gendarmes.

Una causa que se acelera

La reciente caída de Bilbao volvió a poner en movimiento una causa que ya era seguida de cerca por la Justicia Federal. El detenido, conocido como “Patoruzek”, es investigado por liderar una red narcocriminal que operaba en varias provincias. Con su captura, las pesquisas se concentraron nuevamente en su entorno más cercano.

En paralelo, dos procuradurías federales trabajan sobre líneas complementarias: la Procunar (especializada en narcotráfico) y la Procelac (Lavado de Activos). En ambas investigaciones el rol de Stradiotto aparece como central. Según fuentes judiciales, el abogado sería el encargado de lavar el dinero proveniente del tráfico de drogas, canalizándolo a través de inversiones inmobiliarias millonarias, flotas de taxis y la compra de vehículos de alta gama. Esa función lo ubicaría como parte de una asociación ilícita dedicada tanto al narcotráfico como al movimiento financiero que respaldaba la organización.

El operativo y las primeras medidas judiciales

Tras la aprehensión en la vía pública, gendarmes realizaron una requisa en la vivienda de Stradiotto en Fisherton, bajo órdenes de la Jefatura de la Región II de GNA. Desde allí se comunicó la novedad al juez federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, quien dispuso que el abogado permaneciera privado de su libertad e identificado formalmente.

La situación procesal de Stradiotto será definida en el transcurso de la tarde de este viernes, cuando el magistrado evalúe los informes remitidos por las unidades especializadas y el resultado de los procedimientos realizados.

La investigación continúa bajo estricta reserva, pero fuentes del caso anticipan que podrían producirse nuevas medidas y detenciones en las próximas horas, en el marco de una estructura que, según la Justicia, combinaba logística narco de alto volumen con un esquema sofisticado de lavado de activos.

