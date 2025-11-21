Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

El piloto argentino Franco Colapinto pudo mejorar mucho con respecto a la primera práctica libre en la que había quedado último

21 de noviembre 2025 · 08:24hs
Franco Colapinto finalizó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas.

Con la presencia de Franco Colapinto, la Fórmula 1 arrancó el Gran Premio de Las Vegas con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, marcadas por una pista que fue mejorando constantemente a lo largo del día en el circuito callejero.

Colapinto fue mejorando sus tiempos

En la FP1, Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo con 1:34.802, mientras que en la FP2 el más rápido fue Lando Norris (McLaren) con 1:33.602.

Franco Colapinto tuvo una jornada complicada. En la primera práctica cerró la tabla de tiempos con 1:36.758, quedando a más de un segundo de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que fue 12° con 1:35.589.

En la segunda sesión el argentino mejoró notablemente y se acercó mucho al francés, aunque no logró superarlo. Gasly terminó nuevamente 12° (1:34.373) y Colapinto fue 16° con 1:34.824, sin poder completar una vuelta rápida adicional porque una bandera roja le impidió terminar su intento de mejora.

La FP2 se vio interrumpida en dos ocasiones por el mismo problema: una alcantarilla suelta que generó alarma en la dirección de carrera. La primera detención duró unos diez minutos y, tras reanudarse, la sesión volvió a pararse poco después.

El fin de semana sigue este viernes con la tercera práctica a las 21:30 (hora argentina) y la clasificación a la 01:00 del sábado. La carrera, de 50 vueltas, largará el domingo a la misma hora: 01:00 de Argentina.

