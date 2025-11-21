Uno Santa Fe | Ovación | Di María

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Varios referentes de Rosario Central destacaron el trabajo del club para conseguir el campeonato.

Ovación

Por Ovación

21 de noviembre 2025 · 14:08hs
Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Los referentes de Rosario Central expresaron satisfacción general por el reconocimiento oficial a su campaña anual, con declaraciones que apuntaron al rendimiento sostenido y al trabajo acumulado durante la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1991869457346724278&partner=&hide_thread=false

El ídolo Ángel Di María valoró la regularidad del equipo y sostuvo que la consagración era coherente con lo hecho: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”.

Las versiones de Holan y Broun sobre el título de Central

El entrenador Ariel Holan consideró que la decisión llega como una validación a la producción deportiva del plantel y a una discusión que venía pendiente en el fútbol argentino: “Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”, afirmó.

El arquero Jorge Broun remarcó la exigencia del año y dedicó el logro a la hinchada: “Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”, sostuvo.

Desde la dirigencia, el presidente Gonzalo Belloso destacó el cumplimiento de los objetivos planteados al asumir la conducción del club: “Desde el día que empezamos a conducir el club decidimos que Rosario Central debía volver a ser protagonista. Este plantel, este año, nos hizo disfrutar mucho eso. Estamos agradecidos a todos, también a la Comisión Directiva y, sobre todo, a la gente”, señaló.

La vicepresidenta Carolina Cristinzano subrayó la importancia de valorar el esfuerzo colectivo y de proyectar decisiones que premien la regularidad anual. “Queremos reconocer el trabajo de todos y la decisión que se ha tomado, también pensando en el futuro, de premiar lo hecho durante todo el año”, concluyó.

Di María Rosario Central Broun
Noticias relacionadas
Santiago Sosa podría ser titular en el partido ante River.

Santiago Sosa se recuperó de su lesión y podría ser titular en Racing

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia

Carlos Bianchi explicó el motivo por el cual no concurre a ver a Boca.

Bianchi: "No voy a ver a Boca por respeto al técnico que está trabajando"

angel di maria ya hablaba de un titulo que la afa oficializo despues y genero un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Lo último

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Último Momento
El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"