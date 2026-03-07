Colapinto no estuvo sólido y largará decimosexto en el GP de Australia de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó su participación en el decimosexto lugar de la práctica libre 3 del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo destacar en la clasificación y largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de Australia , correspondiente a la primera fecha del campeonato de Fórmula 1 .

La pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), mientras que la gran decepción fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien chocó en la Q1 e iniciará 20°.

Russell se quedó con la pole tras marcar un tiempo de 1:18.518, mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli finalizó segundo con 1:18.811. Tras el accidente de Max Verstappen, Red Bull encontró un resultado positivo con Isack Hadjar, que logró el tercer lugar luego de quedar a 0.785 del tiempo más rápido de la sesión.

Así fue la vuelta de Colapinto que lo metió a la Q2.



Colapinto, en tanto, tuvo una jornada compleja al volante del A526 de Alpine. El argentino finalizó 16° en la clasificación, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó 14°, en otra muestra de las dificultades que atraviesa el equipo francés para encontrar competitividad.

El piloto argentino mostró un rendimiento similar al de Gasly durante la Q1 y consiguió avanzar a la siguiente instancia con lo justo gracias a un buen giro sobre el final de la tanda. En esa fase inicial se vio beneficiado por tres eliminaciones sin tiempo: Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) no salieron a pista, mientras que Verstappen se accidentó en su primera vuelta.

La vuelta más rápida de Colapinto durante toda la actividad fue de 1:21.200, registrada sobre el cierre de la Q1. Por su parte, el mejor tiempo de Alpine lo firmó Gasly en la Q2 con 1:20.501, registro que lo dejó a 0.280 de ingresar a la Q3.

Sorpresas en la grilla y debut de Cadillac en la Fórmula 1

La gran sorpresa de la jornada fue el rookie Arvid Lindblad, que mostró constancia durante toda la clasificación y logró avanzar hasta la Q3 con Racing Bulls. El joven piloto largará 9°, mientras que su compañero Liam Lawson se ubicó 8°.

Audi, la nueva escudería que reemplazó a Sauber, también evidenció un buen potencial. Nico Hülkenberg iniciará 11° y Gabriel Bortoleto partirá 10°. El brasileño alcanzó la Q3, pero no pudo disputar la tanda final por un problema en su monoplaza.

Cadillac, por su parte, debutó como la undécima escudería de la Fórmula 1. Sus pilotos, Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez, registraron los tiempos más lentos entre quienes marcaron vuelta en la clasificación.

La carrera del Gran Premio de Australia, pactada a 58 giros, se disputará este domingo en el Circuito Albert Park de Melbourne desde la 1 de Argentina.