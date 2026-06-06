Los Andes sumó un empate y si Colón gana lo superará en la tabla Los Andes que está arriba de Colón por diferencia de gol, empató con Estudiantes de Buenos Aires y si el Sabalero gana, superará al Mil Rayitas Por Ovación 6 de junio 2026 · 19:14hs

Los Andes empató 0-0 con Estudiantes de Buenos Aires.

Los Andes dejó pasar la gran chance de ganar y alcanzar a Deportivo Morón en la Zona A. El Mil Rayitas sumaba 25 puntos, los mismos que Colón, pero estaba 3° por encima del Sabalero, teniendo mejor diferencia de gol.

Los Andes dejó pasar la chance Sin embargo y pese a jugar en condición de local, Los Andes apenas logró empatar 0-0 con Estudiantes de Buenos Aires y ahora tiene 26 unidades, ubicándose 2°.

Pero si Colón vence a Ciudad Bolívar lo superará en la tabla, ya que el Rojinegro alcanzará los 28 puntos. En cambio, si empata o gana Ciudad Bolívar, el equipo bolivarense quedará como escolta y Los Andes será 3°.