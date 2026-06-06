Colón va por un triunfo que le permita prolongar su invicto como local

Colón recibe a Ciudad Bolívar con la obligación de ganar luego de tres empates consecutivos, pero además buscará extender su racha positiva en Santa Fe

Colón jugará este domingo desde las 17 ante Ciudad Bolívar, obligado a ganar, no solo para cortar la seguidilla de empates, sino también para extender su racha positiva como local.

Y es que el Sabalero acumula 10 partidos consecutivos sin perder en el estadio Brigadier López . Esa racha incluye seis triunfos y cuatro empates.

La misma se inició en el 2025 y se prolongó en este 2026. Arrancó el año pasado con el empate 0-0 ante Deportivo Morón y el triunfo 1-0 contra Defensores Unidos.

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Mientras que este año, el Sabalero jugó ocho partidos como local, obteniendo cinco triunfos y tres empates. Las victorias fueron ante Deportivo Madryn 2-1, Acassuso 1-0, San Miguel 3-0, Racing de Córdoba 1-0 y All Boys 3-2.

En tanto que igualó 1-1 con Ferro, 0-0 ante Godoy Cruz y 1-1 contra Almirante Brown. La última derrota en Santa Fe fue el 8 de septiembre de 2025 cuando perdió 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.