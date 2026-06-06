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Colón va por un triunfo que le permita prolongar su invicto como local

Colón recibe a Ciudad Bolívar con la obligación de ganar luego de tres empates consecutivos, pero además buscará extender su racha positiva en Santa Fe

Ovación

Por Ovación

6 de junio 2026 · 20:01hs
Colón lleva un invicto de 10 partidos jugando como local.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón lleva un invicto de 10 partidos jugando como local.

Colón jugará este domingo desde las 17 ante Ciudad Bolívar, obligado a ganar, no solo para cortar la seguidilla de empates, sino también para extender su racha positiva como local.

Colón lleva 10 partidos sin perder como local

Y es que el Sabalero acumula 10 partidos consecutivos sin perder en el estadio Brigadier López. Esa racha incluye seis triunfos y cuatro empates.

La misma se inició en el 2025 y se prolongó en este 2026. Arrancó el año pasado con el empate 0-0 ante Deportivo Morón y el triunfo 1-0 contra Defensores Unidos.

LEER MÁS: Medrán repite la formación titular y Colón buscará cortar la racha de empates

Mientras que este año, el Sabalero jugó ocho partidos como local, obteniendo cinco triunfos y tres empates. Las victorias fueron ante Deportivo Madryn 2-1, Acassuso 1-0, San Miguel 3-0, Racing de Córdoba 1-0 y All Boys 3-2.

En tanto que igualó 1-1 con Ferro, 0-0 ante Godoy Cruz y 1-1 contra Almirante Brown. La última derrota en Santa Fe fue el 8 de septiembre de 2025 cuando perdió 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

Colón racha local
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