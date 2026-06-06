Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Newell´s se quedó con el clásico al vencer a Deportivo Santa Rosa en el inicio de la duodécima fecha del Polaca Burtovoy. También se registraron las victorias de Colón (SJ) y la Juve de Candioti.

Newell´s superó a La Casita en el clásico de barrio por 3 a 0.

Tal como estaba previsto s e puso en marcha con tres cotejos la fecha 12 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la oportunidad se registraron los triunfos de Newell´s en el clásico del oeste, Colón de San Justo por amplio margen sobre la Academia y la de Juventud Unida sobre Unión en Candioti. El Conquistador igualó provisoriamente la primera posición de la tabla a La Perla del Oeste, que en la presente jornada deberá visitar a Nacional en el barrio Sur de la capital provincial.

En el arranque de la fecha 12 del Apertura Polaca Burtovoy, en el partido más picante de la jornada, Newell´s goleó Deportivo Santa Rosa por 3 a 0 en el predio Nery Pumpido, en una noche de mucha niebla, sin público, y con el arbitraje de Maximiliano Moya. En el primer clásico de barrio oficial en la máxima categoría liguista, los de Mendoza al 4.000 hicieron los deberes y no dejaron ninguna duda, ante un rival que ofreció mucha resistencia y no le hizo fácil la victoria a su ocasional rival.

El conjunto de barrio Roma había arrancado en el primer tiempo abriendo el marcador por intermedio de Thiago Cuatrín, mientras que en la Casita, Esteban Romero había visto la tarjeta roja. El segundo tiempo fue muy intenso, de dientes apretados, llegaron tres expulsiones más, uno en el ganador y dos más en los dirigidos por Osmar Martínez. En el complemento los goles llegaron por intermedio de Michel Coronel en las dos oportunidades.

El conjunto rojinegro consiguió recuperarse después de la derrota sufrida en su reducto de barrio Roma frente a Ciclón Norte de Cayastá por 2 a 0, y La Casita sumó una nueva caída en su primer año en el estamento principal liguista. Ahora, Newell´s recibirá a Las Flores en la próxima fecha, mientras que Santa Rosa deberá visitar a Academia Cabrera en Sauce Viejo.

image En el adelanto de la fecha 12, Deportivo Santa Rosa perdió en el predio Nery Pumpido.

En el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo jugó un partidazo. Con la entrega, la garra, el compañerismo y la fuerza de un grupo que volvió a demostrar que cuando está unido es capaz de todo. Todo el ambiente liguista se encuentra encolumnado por la recuperación del joven futbolista del Conquistador, Lautaro Fagioli de 22 años, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y se encuentra bajo cuidado médico en el Hospital José María Cullen, con respiración asistida y pronóstico reservado.

En lo futbolístico, los Guerreros superaron por 4 a 0 a Academia Cabrera y volvieron a alcanzar la punta del campeonato junto a La Perla, aunque con un partido más disputado. Los goles para el Conquistador sobre la Academia Cabrera fueron convertido por Ignacio Mena en dos oportunidades, Gonzalo Mellano y Claudio Albarracin, en un cotejo que fue arbitrado por Leandro Rotela de correcto desempeño.

En el extremo norte del departamento La Capital, Juventud Unida de Candioti se impuso por 2 a 1 a Unión de Santa Fe bajo el arbitraje de Lucas Muga. Los goles para el conjunto local dirigido por Martino Petitti fueron marcados por Santiago Sánchez y Conrado Gómez, mientras que para el Tatengue el descuento lo consiguió Máximio Ortiz.

En la presente jornada de sábado desde las 15.30 se completará el duodécimo capítulo con los siguientes cotejos: Universidad con Sportivo Guadalupe, Nacional con La Perla del Oeste, La Salle Jobson con Colón, Cosmos con Gimnasia y Esgrima en el estadio Antonio Bossio de Recreo, Ciclón Norte con Ciclón Racing, Sanjustino con Deportivo Nobleza, Náutico El Quillá con Independiente en el campo de deportes 8 de Enero de Guadalupe y Las Flores II con Ateneo Inmaculada.

image Colón de San Justo gana en la cancha y reza por la recuperación de Lautaro Fagioli.

Las posiciones quedaron provisoriamente del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 29; Sanjustino 26; La Salle Jobson 21; Colón y Sportivo Guadalupe 20; Juventud Unida 17, Unión de Santa Fe y Ciclón Racing 15; Náutico El Quillá, Universidad del Litoral y Nobleza de Recreo 14; Ciclón Norte 12; Newell´s, Academia Cabrera, Nacional e Independiente 11; Ateneo Inmaculada y Las Flores 10; Cosmos 8, Deportivo Santa Rosa 6.

Síntesis

Deportivo Santa Rosa 0- Newell´s 3

Deportivo Santa Rosa: Ulises Morante, Leandro Martínez, Ignacio Paz, Gonzalo Torrieli, Julián Rodríguez, Damián Díaz, Esteban Romero, Germnán Ponce, Nicolás Cappelletti, Juan Calvo y Franco Acevedo. DT: Osmar Martínez.

Newell´s: Martín Ayala; Juan Carlos Petean, Hernán Ríos, Tobías Molina, Mateo Rossi, Nahuel Ávila, Santiago Enriquez, Thiago Cuatrin, Michel Coronel, Alan Albe y Alejo Quiroz. DT: Augusto Prono.

Cambios: Luciano Ovelar x Torrielli, Nahi Cáceres x Cappelletti, Benjamín Falcón Be x Calvo, Mauro Barrios x Rodríguez, Alexis Godoy x Morante (DSR); Juan Artaza x Ríos, Mirko Sánchez x Cuatrin, Benjamín Montiel x Albe, Ignacio Pérez x Petean, Franco Reynoso x Coronel.

Goles: Thiago Cuatrín y Michel Coronel (x2).

Amonestados: Ulises Morante (DSR); Juan Petean, Hernán Ríos y Mirko Sánchez (N).

Expulsados: Lisandro Martínez, Esteban Romero y Hernán Romero (DSR); Nahuel Ávila (N).

Cancha: predio Nery Pumpido.

Árbitro: Maximiliano Moya.