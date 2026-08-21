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Colapinto terminó 13° en Zandvoort y ya se prepara para la clasificación de la Sprint

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 tras el receso y fue 13° en la única práctica libre de Países Bajos, por detrás de Pierre Gasly.

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2026 · 09:35hs
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Colapinto terminó 13° en Zandvoort y ya se prepara para la clasificación de la Sprint

Franco Colapinto volvió a subirse a un Fórmula 1 después de tres semanas de descanso y terminó 13° en la única práctica libre del Gran Premio de Países Bajos. El argentino de Alpine marcó 1:14.826 en Zandvoort y quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien aprovechó las actualizaciones del equipo para finalizar octavo.

LEER MAS: Franco Colapinto palpitó el regreso de la Fórmula 1: "Estoy muy emocionado"

Colapinto quedó detrás de Gasly

El piloto argentino completó una primera sesión de entrenamientos sin las mejoras que Alpine tenía previstas para su monoplaza. Colapinto registró 1:14.826 y finalizó en la 13° posición, mientras que Gasly marcó 1:13.911 y terminó octavo.

La diferencia entre ambos fue de 0.915 segundos. Sin embargo, Colapinto todavía deberá esperar para contar con el paquete de actualizaciones que utilizó su compañero, por lo que en Alpine esperan que el rendimiento del argentino pueda mejorar en las próximas carreras.

Las novedades para el monoplaza de Colapinto llegarían en el Gran Premio de Italia, que se disputará en Monza después de la competencia de Países Bajos.

Antonelli fue el más rápido en Zandvoort

Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué es uno de los protagonistas del campeonato y terminó en lo más alto de la sesión. El piloto de Mercedes registró 1:12.949 y quedó por delante de Lando Norris, de McLaren, quien marcó 1:13.070. George Russell completó el podio de la práctica con 1:13.074.

Más atrás finalizaron Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Pierre Gasly, mientras que Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad completaron los diez primeros puestos.

La actividad continuará este viernes desde las 11.30, hora argentina, con la clasificación para la carrera Sprint. El sábado, desde las 7.00, se disputará la prueba de velocidad y a las 11.00 será el turno de la clasificación para la carrera principal.

El Gran Premio de Países Bajos se correrá el domingo 23 de agosto desde las 10.00, sobre un total de 72 vueltas. Colapinto buscará avanzar posiciones y tener un buen fin de semana en su regreso a la competencia.

Colapinto Fórmula 1
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