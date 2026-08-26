Colón mira de reojo la fecha pendiente y los resultados que pueden mover la tabla

Morón busca acercarse a Ferro y Colón estará atento a lo que ocurra en la Zona A, ya que este miércoles se disputan cinco partidos pendientes de la fecha 21 de la Primera Nacional.

Colón estará atento este miércoles a una jornada cargada de partidos pendientes de la Primera Nacional. Mientras el Sabalero continúa tercero en la Zona A con 45 puntos, Deportivo Morón, que tiene la misma cantidad de unidades pero un encuentro menos, visitará a Central Norte desde las 21.30. El resultado del Gallo puede modificar directamente la pelea por los primeros puestos.

Morón, el partido que más mira Colón

El encuentro que concentra la atención del Sabalero será el que protagonizarán Central Norte y Deportivo Morón desde las 21.30, en Salta.

El Gallo llega como uno de los principales perseguidores de Ferro en la Zona A y buscará aprovechar el partido pendiente para acercarse al líder. Para Colón, el resultado también será importante, ya que Morón pelea directamente en los primeros puestos de la tabla.

Del otro lado estará Central Norte, que necesita sumar para alejarse de los lugares comprometidos. El conjunto salteño tendrá la ventaja de jugar ante su gente y buscará aprovechar la oportunidad para conseguir puntos importantes.

La fecha pendiente había quedado sin completarse luego de la suspensión de algunos encuentros por la final del Mundial, por lo que esta jornada permitirá actualizar parcialmente las posiciones del campeonato.

Toda la programación de este miércoles

La actividad comenzará por la tarde, con varios encuentros correspondientes a aquella fecha que todavía no habían podido disputarse.

Desde las 15, Acassuso recibirá a San Telmo, Chaco For Ever enfrentará a San Miguel y Defensores de Belgrano será local ante Los Andes. También habrá acción en San Juan, donde San Martín de San Juan completará los 45 minutos pendientes frente a Nueva Chicago, en un partido correspondiente a una jornada anterior.

A las 15.30, Patronato se medirá con Atlanta, mientras que el cierre de la jornada estará protagonizado por Central Norte y Deportivo Morón, desde las 21.30.

La programación completa:

15.00: Acassuso vs. San Telmo.

Acassuso vs. San Telmo. 15.00: Chaco For Ever vs. San Miguel.

Chaco For Ever vs. San Miguel. 15.00: Defensores de Belgrano vs. Los Andes.

Defensores de Belgrano vs. Los Andes. 15.00: San Martín de San Juan vs. Nueva Chicago.

San Martín de San Juan vs. Nueva Chicago. 15.30: Patronato vs. Atlanta.

Patronato vs. Atlanta. 21.30: Central Norte vs. Deportivo Morón.

Para Colón, la atención estará puesta especialmente en el partido de la noche. El Sabalero ya disputó su compromiso de la fecha 21 y perdio 2-0 ante ferro y viene de ganar 2-1 a San Miguel, por lo que ahora seguirá desde afuera una jornada que puede modificar el escenario de la pelea por los primeros lugares.