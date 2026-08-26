El partido entre Racing de Córdoba y Colón ya tiene árbitro confirmado para la fecha 27 de la Primera Nacional. Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en un duelo que tendrá lugar el próximo fin de semana. La designación fue oficializada este martes por la Asociación del Fútbol Argentino, que también confirmó al resto de la terna arbitral.
Pablo Giménez será el árbitro del partido entre Colón y Racing de Córdoba
La AFA designó a Pablo Giménez como juez del duelo entre Racing de Córdoba y Colón por la fecha 27 para el domingo a las 17 en el estadio Miguel Sancho.
Por Ovación
La terna arbitral
Pablo Giménez será el árbitro principal del encuentro entre la Academia y el Sabalero. El juez estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Nicolás Gruccio, quienes cumplirán la función de asistentes de línea durante el compromiso.
La designación forma parte de la nómina de árbitros confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino para la fecha 27 de la Primera Nacional.
El cuarto árbitro
Por su parte, Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro del partido. De esta manera, quedó definida la totalidad de la terna que tendrá a su cargo el encuentro entre Racing de Córdoba y Colón.
Árbitro principal: Pablo Giménez
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Nicolás Gruccio
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Primera Nacional – Fecha 27 - Zona A
Sábado 29 de agosto
16.00: Ciudad de Bolívar vs Defensores de Belgrano / Matías Billione Carpio
Domingo 30 de agosto
15.00: Almirante Brown vs Deportivo Madryn / Juan Cruz Robledo
15.00: Mitre (SdE) vs Central Norte / Joaquín Gil
15.30: Morón vs San Miguel / Felipe Viola
15.30: All Boys vs Chaco For Ever / Franco Acita
15.30: Estudiantes vs Ferro / Yamil Possi
17.00: Racing de Córdoba vs Colón // Pablo Giménez
18.00: Godoy Cruz vs San Telmo / Federico Benítez
Lunes 31 de agosto
19.00: Los Andes vs Acassuso / Jorge Broggi
Primera Nacional – Fecha 27 - Zona B
Viernes 28 de agosto
22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Chacarita / Bruno Amiconi
Sábado 29 de agosto
15.00: Colegiales vs Deportivo Maipú / Carlos Córdoba
15.30: Midland vs Chicago / Julián Jerez
16.00: Atlético de Rafaela vs Tristán Suárez / Gonzalo Pereira
Domingo 30 de agosto
15.30: Patronato vs Almagro / Maximiliano Macheroni
15.30: Atlanta vs San Martín (San Juan) / Maximiliano Manduca
16.00: Quilmes vs Temperley / Javier Delbarba
18.30: San Martín (Tucumán) vs Atl. Güemes (SdE) / Lucas Cavallero
Lunes 31 de agosto
21.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Agropecuario / Bryan Ferreyra