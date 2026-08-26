Uno Santa Fe | Colón | Pablo Giménez

Pablo Giménez será el árbitro del partido entre Colón y Racing de Córdoba

La AFA designó a Pablo Giménez como juez del duelo entre Racing de Córdoba y Colón por la fecha 27 para el domingo a las 17 en el estadio Miguel Sancho.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 08:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Pablo Giménez será el árbitro del partido entre Colón y Racing de Córdoba

El partido entre Racing de Córdoba y Colón ya tiene árbitro confirmado para la fecha 27 de la Primera Nacional. Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en un duelo que tendrá lugar el próximo fin de semana. La designación fue oficializada este martes por la Asociación del Fútbol Argentino, que también confirmó al resto de la terna arbitral.

LEER MAS: Colón intensifica la búsqueda de un volante creativo para reforzar el equipo

La terna arbitral

Pablo Giménez será el árbitro principal del encuentro entre la Academia y el Sabalero. El juez estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Nicolás Gruccio, quienes cumplirán la función de asistentes de línea durante el compromiso.

La designación forma parte de la nómina de árbitros confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino para la fecha 27 de la Primera Nacional.

El cuarto árbitro

Por su parte, Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro del partido. De esta manera, quedó definida la totalidad de la terna que tendrá a su cargo el encuentro entre Racing de Córdoba y Colón.

Árbitro principal: Pablo Giménez

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Primera Nacional – Fecha 27 - Zona A

Sábado 29 de agosto

16.00: Ciudad de Bolívar vs Defensores de Belgrano / Matías Billione Carpio

Domingo 30 de agosto

15.00: Almirante Brown vs Deportivo Madryn / Juan Cruz Robledo

15.00: Mitre (SdE) vs Central Norte / Joaquín Gil

15.30: Morón vs San Miguel / Felipe Viola

15.30: All Boys vs Chaco For Ever / Franco Acita

15.30: Estudiantes vs Ferro / Yamil Possi

17.00: Racing de Córdoba vs Colón // Pablo Giménez

18.00: Godoy Cruz vs San Telmo / Federico Benítez

Lunes 31 de agosto

19.00: Los Andes vs Acassuso / Jorge Broggi

Primera Nacional – Fecha 27 - Zona B

Viernes 28 de agosto

22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Chacarita / Bruno Amiconi

Sábado 29 de agosto

15.00: Colegiales vs Deportivo Maipú / Carlos Córdoba

15.30: Midland vs Chicago / Julián Jerez

16.00: Atlético de Rafaela vs Tristán Suárez / Gonzalo Pereira

Domingo 30 de agosto

15.30: Patronato vs Almagro / Maximiliano Macheroni

15.30: Atlanta vs San Martín (San Juan) / Maximiliano Manduca

16.00: Quilmes vs Temperley / Javier Delbarba

18.30: San Martín (Tucumán) vs Atl. Güemes (SdE) / Lucas Cavallero

Lunes 31 de agosto

21.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Agropecuario / Bryan Ferreyra

Pablo Giménez Colón
Noticias relacionadas
colon intensifica la busqueda de un volante creativo para reforzar el equipo

Colón intensifica la búsqueda de un volante creativo para reforzar el equipo

colon mira de reojo las amarillas: lago y peinipil, al limite

Colón mira de reojo las amarillas: Lago y Peinipil, al límite

colon se fortalece con triunfos y delfino trabaja para encontrar el juego

Colón se fortalece con triunfos y Delfino trabaja para encontrar el juego

Con la llegada de Delfino, cambió la energía en Colón y los resultados así lo demuestran.

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Lo último

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

Último Momento
Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

Dos delincuentes armados asaltaron a una joven y le robaron su moto en avenida Peñaloza

Dos delincuentes armados asaltaron a una joven y le robaron su moto en avenida Peñaloza

Colón acelera en el mercado: Alonso confirmó las posiciones buscadas y los nombres descartados

Colón acelera en el mercado: Alonso confirmó las posiciones buscadas y los nombres descartados

Ovación
La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor