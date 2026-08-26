Pablo Giménez será el árbitro del partido entre Colón y Racing de Córdoba

La AFA designó a Pablo Giménez como juez del duelo entre Racing de Córdoba y Colón por la fecha 27 para el domingo a las 17 en el estadio Miguel Sancho.

El partido entre Racing de Córdoba y Colón ya tiene árbitro confirmado para la fecha 27 de la Primera Nacional. Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en un duelo que tendrá lugar el próximo fin de semana. La designación fue oficializada este martes por la Asociación del Fútbol Argentino, que también confirmó al resto de la terna arbitral.

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La terna arbitral

Pablo Giménez será el árbitro principal del encuentro entre la Academia y el Sabalero. El juez estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Nicolás Gruccio, quienes cumplirán la función de asistentes de línea durante el compromiso.

La designación forma parte de la nómina de árbitros confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino para la fecha 27 de la Primera Nacional.

El cuarto árbitro

Por su parte, Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro del partido. De esta manera, quedó definida la totalidad de la terna que tendrá a su cargo el encuentro entre Racing de Córdoba y Colón.

Árbitro principal: Pablo Giménez

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Primera Nacional – Fecha 27 - Zona A

Sábado 29 de agosto

16.00: Ciudad de Bolívar vs Defensores de Belgrano / Matías Billione Carpio

Domingo 30 de agosto

15.00: Almirante Brown vs Deportivo Madryn / Juan Cruz Robledo

15.00: Mitre (SdE) vs Central Norte / Joaquín Gil

15.30: Morón vs San Miguel / Felipe Viola

15.30: All Boys vs Chaco For Ever / Franco Acita

15.30: Estudiantes vs Ferro / Yamil Possi

17.00: Racing de Córdoba vs Colón // Pablo Giménez

18.00: Godoy Cruz vs San Telmo / Federico Benítez

Lunes 31 de agosto

19.00: Los Andes vs Acassuso / Jorge Broggi

Primera Nacional – Fecha 27 - Zona B

Viernes 28 de agosto

22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Chacarita / Bruno Amiconi

Sábado 29 de agosto

15.00: Colegiales vs Deportivo Maipú / Carlos Córdoba

15.30: Midland vs Chicago / Julián Jerez

16.00: Atlético de Rafaela vs Tristán Suárez / Gonzalo Pereira

Domingo 30 de agosto

15.30: Patronato vs Almagro / Maximiliano Macheroni

15.30: Atlanta vs San Martín (San Juan) / Maximiliano Manduca

16.00: Quilmes vs Temperley / Javier Delbarba

18.30: San Martín (Tucumán) vs Atl. Güemes (SdE) / Lucas Cavallero

Lunes 31 de agosto

21.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Agropecuario / Bryan Ferreyra