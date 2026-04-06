Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

El DT de Godoy Cruz, Mariano Toedtli, tras las victoria ante Acassuso, dejó un mensaje que resuena en toda la Zona A, donde Colón lidera.

Godoy Cruz atraviesa un momento de crecimiento sostenido y su entrenador, Mariano Toedtli, no lo oculta. Tras el triunfo 2-0 frente a Acassuso en el Feliciano Gambarte, el DT dejó un mensaje claro que empieza a hacer ruido en la Primera Nacional, especialmente en los equipos que pelean arriba como Colón .

“ La sensación que me da, se lo dije a los jugadores, es que este equipo puede ir a ganar a cualquier cancha. Tener ese convencimiento es lo más importante ”, afirmó con seguridad en conferencia de prensa.

Paciencia, juego y una idea clara para Toedtli en Godoy Cruz

El entrenador valoró la forma en que su equipo construyó la victoria, destacando la inteligencia para manejar los tiempos del partido.

“Lo pudimos ganar con buen juego por momentos. La paciencia que tuvimos se convierte en alegría para la gente. Es la alegría que nosotros queríamos desde el primer momento”, expresó.

Además, analizó el desarrollo del encuentro y subrayó la capacidad del plantel para interpretar lo que pedía el partido:

“Fue un buen partido. Sobre todo en el primer tiempo el equipo tuvo mucha paciencia. Sabíamos que iba a ser difícil abrirlo, pero los jugadores lo interpretaron muy bien. Generamos muchas situaciones”.

Un mensaje hacia adentro… y hacia afuera

Más allá del análisis puntual, Toedtli dejó entrever una ambición que trasciende este resultado. Su discurso apuntó a sostener la exigencia y no conformarse.

“No es fácil. Por eso los equipos grandes son tan grandes, porque nunca se acostumbran a ganar. Nosotros tenemos que ir por eso, aprovechar esta buena racha”, sostuvo.

En ese sentido, también hizo referencia a las críticas que recibió en el proceso y cómo el equipo respondió dentro de la cancha:

“Me criticaban a mí porque era el que estaba por delante. Si hubiese sido otro, hubiese pasado lo mismo. Me llena de felicidad ver a la gente contenta”.

La tabla, al rojo vivo

Con los goles de Nahuel Ulariaga, de penal, y Vicente Poggi, Godoy Cruz alcanzó los 13 puntos y se metió en la pelea grande de la Zona A.

Hoy aparece como uno de los principales perseguidores de Colón, que lidera con 14 unidades tras su triunfo ante San Miguel. Un escenario que anticipa una disputa intensa en la parte alta de la tabla.

El mensaje de Toedtli no pasó desapercibido. En un torneo parejo, donde cada punto vale, su equipo empieza a mostrarse como un rival incómodo y con ambición. Y cuando un entrenador habla de ganar en cualquier cancha, el aviso es para todos. También para los de arriba.

Fuente: UNO Mendoza