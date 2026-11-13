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El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

A días del inicio del Reducido por el segundo ascenso, siguen surgiendo datos que permiten repasar la campaña de Colón en la fase regular de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 14:51hs
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El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

UNO Santa Fe | José Busiemi
El balance de los penales que recibió Colón durante la fase regular de la Primera Nacional

A días del inicio del Reducido por el segundo ascenso, siguen apareciendo datos que permiten repasar la campaña de Colón en la fase regular de la Primera Nacional. El Sabalero, que terminó en el quinto puesto de la Zona B y este sábado recibirá a Midland por el primer cruce, cerró la etapa con un balance favorable en los penales.

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¿Cómo quedó Colón en la tabla de penales de la fase regular?

Según un relevamiento publicado por Olé, el Rojinegrp recibió siete penales a favor y apenas dos en contra, lo que representa un saldo positivo de cinco. Un dato que lo ubica entre los conjuntos con mejor diferencia en este rubro a lo largo de la temporada.

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Sin embargo, el equipo que lidera esta estadística es Agropecuario. Pese a haber peleado por la permanencia, el conjunto de Carlos Casares fue el más beneficiado en el balance, con nueve penales a favor y solamente dos en contra, para un saldo de +7.

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Colón tuvo saldo a favor de penales en la fase regular.

Así, mientras Colón se prepara para afrontar el desafío del Reducido con Midland como primer obstáculo, los números de la fase regular dejan otro dato para repasar: el Sabalero terminó con una diferencia favorable desde los 12 pasos. Son solo estadísticas, ya que no definen nada, pero sí son indicativos de lo picante que se volvió el equipo en el área rival, y eso que en varios partidos hubo fallos dudosos en contra que pudieron terminar en más penales a favor.

Colón penales Primera Nacional
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