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El tiempo en Santa Fe: días nublados, calor y posibles lluvias para el inicio de la semana

El pronóstico anticipa temperaturas máximas de entre 28° y 31° durante los próximos días. Las lluvias podrían aparecer durante las últimas horas del lunes y las primeras del martes.

14 de noviembre 2026 · 09:31hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada y con una temperatura de 24.9º a las 9.30 de la mañana y una máxima prevista de 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa el pasaje de un frente frío leve por la región, que permite que las condiciones mejoren temporalmente. Esta situación, mantendrá las jornadas con cielo con nubosidad variada, no obstante, por la configuración de las masas de aire y aporte de aire desde el este/noreste, las condiciones irán inestabilizándose gradualmente hacia comienzo de la semana, con la probabilidad de ocurrencia de lluvias dispersas hacia las últimas horas de la jornada del lunes y primeras horas del martes. Con respecto a las temperaturas, se espera que las mínimas se mantengan sin cambios y las máximas en leve descenso.

Domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 20° y máxima 30°. Vientos leves de dirección sur/sureste, rotando a leves de dirección este.

En tanto para el lunes se espera cielo parcialmente nublado a cubierto con condiciones algo inestables a inestables y probabilidad de lluvias dispersas en las últimas horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 21° y máxima 31°. Vientos leves a moderados de dirección este, rotando a moderados de dirección sureste.

Por último, martes con cielo cubierto a parcialmente nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables y probabilidad de lluvias dispersas en las primeras horas de la madrugada, mejorando. Temperaturas con poco cambio: mínima 21° y máxima 28°. Vientos moderados de dirección sur/suroeste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo calor lluvias semana
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