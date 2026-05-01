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Noche de definiciones en la Liga Nacional: Peñarol sigue con vida, Boca avanza y Obras golpea en Córdoba

Por la Reclasificación de la Liga Nacional, Peñarol estiró su serie, Boca barrió la suya, Independiente se hizo fuerte en casa y Obras dio un golpe sobre la mesa ante Instituto.

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 10:35hs
Noche de definiciones en la Liga Nacional: Peñarol sigue con vida, Boca avanza y Obras golpea en Córdoba

LNB

Peñarol defendió su localía y venció a Ferro Carril Oeste por 87 a 75, logrando descontar en la serie de reclasificación de la Liga Nacional, donde Boca liquidó su serie, mientras que también festejaron Obras Basket e Independiente de Oliva.

Con una actuación determinante de Facundo Vázquez (20 puntos y 9 rebotes), el equipo mostró carácter en los momentos decisivos. Tras un trámite cambiante, donde Ferro llegó a dominar en el tercer cuarto, Peñarol reaccionó con un parcial clave y terminó imponiendo condiciones en el cierre.

El último período fue decisivo: el local tomó distancia a falta de pocos minutos y supo administrar la ventaja en un desenlace intenso. La serie continuará el sábado, con el cuarto punto.

Boca Juniors no dejó dudas y barrió la serie de Reclasificación

En Corrientes, Boca selló su clasificación tras vencer a San Martín de Corrientes por 101 a 97 y cerrar la serie 3-0.

El partido tuvo un desarrollo vibrante. El local arrancó mejor y llegó a sacar diez puntos de diferencia, pero Boca reaccionó con el aporte clave de su segunda unidad y emparejó el trámite antes del descanso.

En el complemento, el Xeneize logró dar vuelta el marcador y sostener la paridad en un juego de alto voltaje. En el cierre, la mayor claridad de Lucas Faggiano (16 puntos) y Agustín Barreiro inclinó la balanza para una victoria ajustada pero decisiva.

Independiente de Oliva se hizo fuerte en casa

El conjunto cordobés superó a La Unión de Formosa por 83 a 78 en un duelo cargado de tensión y paridad.

El partido se jugó con intensidad de principio a fin, sin grandes diferencias en el marcador. En ese contexto, el local encontró la clave en el último cuarto, donde Felipe Barrionuevo fue determinante con 15 de sus 19 puntos totales.

Rolando Vallejos también aportó 15 unidades, mientras que en la visita se destacó Windi Graterol con 25 puntos.

Obras Basket dio el golpe en Córdoba

En uno de los partidos más emocionantes de la jornada, Obras venció a Instituto de Córdoba por 77 a 76 en tiempo suplementario y tomó ventaja en la serie.

El equipo local había dominado gran parte del encuentro e incluso se fue al descanso con una diferencia considerable. Sin embargo, Obras reaccionó en el tramo final, aprovechó errores desde la línea de libres y llevó el juego al suplementario (71-71).

En el tiempo extra, la visita mostró mayor templanza y se quedó con un triunfo clave. Marcos Delía (17 puntos) y Pedro Barral (15) fueron fundamentales, mientras que Leonel Schattmann se destacó en Instituto con 19.

Una reclasificación al rojo vivo

La etapa de reclasificación de la Liga Nacional de Básquet continúa entregando partidos de alto nivel y finales abiertos. Con series que se estiran y otras que se definen, cada juego empieza a tener sabor a definitivo en la lucha por seguir en carrera.

Liga Nacional Peñarol Boca
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