Con el Pata Pereyra como DT, Gimnasia sumó su sexto triunfo al hilo

Gimnasia de La Plata encadenó su sexta victoria al hilo con la dirección técnica del Pata Ariel Pereyra. En octavos el Lobo se medirá con Vélez

Gimnasia La Plata derrotó a Argentinos Juniors por 2 a 0 y aseguró su clasificación a octavos de final. El Lobo consiguió su sexta victoria consecutiva de la mano del Pata Pereyra. El delantero Marcelo Torres y el mediocampista Ignacio “Nacho” Fernández convirtieron los tantos del local.

Con el triunfo, el “Lobo” avanzó a la instancia final en el sexto puesto, teniendo que enfrentarse a Vélez como visitante por un lugar en los cuartos de final, mientras que el equipo que conduce Nicolás Diez accedió en el tercer puesto, por lo que jugará como local ante Lanús.

El primer gol del partido llegó a los 12 minutos del primer tiempo, con una efectiva presión por el costado izquierdo del delantero Agustín Auzmendi, que se aprovechó de un error defensivo para recuperar, llegar hasta el fondo de la cancha y meter el centro rasante que Marcelo Torres terminó empujando al gol.

Siete minutos más tarde tuvo su primera llegada la visita, con un centro desde la izquierda del lateral Sebastián Prieto para el remate de primera del volante Alan Lescano, exjugador y surgido en el “Lobo” con un remate de sobrepique que salió alto.

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A los 27 minutos, el volante Facundo Jainikoski recibió en una zona central, avanzó desde el medio hacia la derecha y sacó un remate bajo y cruzado, que detuvo sobre su poste derecho el arquero Nelson Insfran.

El “Lobo” sentenció el triunfo en 13 minutos del complemento, con una fórmula parecida: una nueva presión alta de Auzmendi, esta vez más cercana a la mitad de la cancha, permitió que el delantero avance y abra hacia la derecha para “Nacho” Fernández, que entró al área y le hizo honor a su jerarquía al rematar abriendo el pie izquierdo y colocando la pelota contra el segundo palo.