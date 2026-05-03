Un buen resultado para Colón: Godoy Cruz y Deportivo Morón empataron 2-2

Por la 12° fecha de la Zona A, Godoy Cruz y Deportivo Morón igualaron 2-2 y de esta manera Colón continúa dos puntos por debajo del Gallo que es el único líder

El mejor resultado que podía esperar Colón se dio. Y es que Deportivo Morón y Godoy Cruz igualaron 2-2 en Mendoza y de esta manera el Gallo no pudo escaparse y el Tomba no se le acercó al Sabalero.

Más allá de que para Morón es un punto importante por la manera en la que se dio el partido, dado que dos veces fue abajo en el marcador y pudo rescatar un empate.

Con este resultado, Deportivo Morón continúa 1° con 21 puntos, mientras que el Sabalero se ubica 2° con 19 unidades. En la próxima fecha, el Gallo recibirá a Los Andes y Colón será local ante All Boys.

Pero además del partido entre Deportivo Morón y Godoy Cruz, el otro resultado que favoreció al Rojinegro fue el triunfo como visitante de Ferro por 4-2 a Ciudad Bolívar, quien perdió el invicto.

Y es que si Ciudad Bolívar ganaba lo superaba a Colón en la tabla por diferencia de gol, pero con esta derrota quedó 7° con 16 puntos. En consecuencia, el 3° es Los Andes con 17 unidades.