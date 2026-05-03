El mejor resultado que podía esperar Colón se dio. Y es que Deportivo Morón y Godoy Cruz igualaron 2-2 en Mendoza y de esta manera el Gallo no pudo escaparse y el Tomba no se le acercó al Sabalero.
Un buen resultado para Colón: Godoy Cruz y Deportivo Morón empataron 2-2
Por la 12° fecha de la Zona A, Godoy Cruz y Deportivo Morón igualaron 2-2 y de esta manera Colón continúa dos puntos por debajo del Gallo que es el único líder
Por Ovación
Un resultado que favorece a Colón
Más allá de que para Morón es un punto importante por la manera en la que se dio el partido, dado que dos veces fue abajo en el marcador y pudo rescatar un empate.
Con este resultado, Deportivo Morón continúa 1° con 21 puntos, mientras que el Sabalero se ubica 2° con 19 unidades. En la próxima fecha, el Gallo recibirá a Los Andes y Colón será local ante All Boys.
Pero además del partido entre Deportivo Morón y Godoy Cruz, el otro resultado que favoreció al Rojinegro fue el triunfo como visitante de Ferro por 4-2 a Ciudad Bolívar, quien perdió el invicto.
Y es que si Ciudad Bolívar ganaba lo superaba a Colón en la tabla por diferencia de gol, pero con esta derrota quedó 7° con 16 puntos. En consecuencia, el 3° es Los Andes con 17 unidades.