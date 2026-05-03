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Belgrano goleó a Sarmiento y en octavos de final enfrentará a Talleres

Belgrano derrotó como local a Sarmiento 4-0 y de esta manera, en octavos de final jugará el clásico cordobés frente a Talleres

3 de mayo 2026 · 19:47hs
Belgrano goleó a Sarmiento y enfrentará a Talleres.

Belgrano goleó a Sarmiento y enfrentará a Talleres.

Belgrano se impuso por 4 a 0 ante Sarmiento en el partido que disputaron esta tarde, en el estadio Julio César Villagra, por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026.

Belgrano enfrentará a Talleres en octavos de final

Los goleadores de la tarde cordobesa fueron el extremo Francisco González Metilli, el defensor Lucas Suárez en contra y los mediocampistas Ramiro Hernandes y Ramiro Tulian.

El triunfo clasificó al equipo que dirige Ricardo Zielinski en el quinto lugar de la zona B con 26 puntos, por lo que deberá jugar en octavos de final como visitante de Talleres de Córdoba en un nuevo clásico, mientras que el “Verdolaga” terminó undécimo con 19 puntos y no pudo pasar de ronda.

La primera llegada del partido fue del local, a los 33 minutos del primer tiempo, con un remate desde algunos metros del vértice derecho del área de Francisco González Metilli, que salió fuerte y centralizado, por lo que fue detenido por el arquero Javier Burrai.

Tres minutos más tarde se abrió el marcador, luego de un pase largo por izquierda que fue prolongado de cabeza por el delantero Lucas Passerini para que González Metilli avance por izquierda, quede mano a mano y defina suave al segundo palo, para el 1-0.

A los 42 minutos de la primera mitad, el habilidoso mediocampista Emiliano Rigoni desequilibró por derecha, llegó hasta el fondo y puso un centro atrás al primer palo, que el defensor Lucas Suárez se llevó por delante, marcando en contra de su valla.

Embed - ¡FIESTA TOTAL DE BELGRANO | #belgrano 4-0 #sarmiento | Resumen

El tercer gol del partido llegó a los nueve minutos, cuando el mediocampista Adrián Sánchez recibió de espaldas, al borde del área, y abrió la pelota hacia la banda izquierda para la aparición de Hernandes, quien pudo encarar a Burrai y, al igual que González Metilli, colocó la pelota lejos del achique del arquero.

Un nuevo ataque por izquierda sentenció la goleada, a los 41 minutos del segundo tiempo, con un pase filtrado para Tulin, que trabó y ganó dentro del área para posteriormente sacar una definición alta y potente, que marcó el 4-0 final.

Belgrano Sarmiento Talleres
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