Turismo en el fin de semana largo en Santa Fe: los festivales de música impulsaron un movimiento de $17.900 millones

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el movimiento económico superó los $17.900 millones, con un gasto promedio diario de $173.190 por visitante.

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un movimiento turístico más moderado en todo el país. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa , viajaron 1.066.464 turistas y se generó un impacto económico de $235.008 millones.

El informe marca una desaceleración en la actividad: hubo menos viajes, estadías más cortas —de apenas dos noches en promedio— y un gasto más cuidado. Predominaron las escapadas de cercanía, en un contexto donde el consumo se concentró más en gastos básicos como alimentos, transporte y alojamiento que en actividades recreativas.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros cayó un 8%, aunque ese año el feriado tuvo un día extra. Si se toma como referencia 2023 —también con tres días—, el movimiento creció un 16%. Sin embargo, el gasto promedio diario por turista fue de $110.181, con una baja real del 1,6%, lo que refleja un consumo más selectivo.

Además, la estadía promedio se redujo un 25,9% respecto al año pasado y el gasto total real cayó un 32,9%, evidenciando el impacto del contexto económico en las decisiones de viaje.

Provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe vivió un fin de semana largo con intensa actividad turística, impulsada por una nutrida agenda cultural. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el movimiento económico superó los $17.900 millones, con un gasto promedio diario de $173.190 por visitante.

En total, arribaron 86.390 personas: 28.797 turistas que se alojaron con una estadía promedio de 2,2 noches, y 57.593 excursionistas. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 62%, sostenida principalmente por el turismo regional.

Ciudad de Santa Fe: música y ocupación dispar

En la ciudad de Santa Fe, la ocupación hotelera mostró diferencias según la categoría: los hoteles boutique alcanzaron el 75%, los de cuatro estrellas el 70%, mientras que los de tres estrellas y hostels registraron 48% y 40%, respectivamente.

La capital provincial se destacó por su oferta cultural, con eventos convocantes como el Festival Tribus 2026, que reunió a más de 6.000 personas, y el aniversario del grupo La Contra, con más de 1.200 asistentes.

Rosario y el interior, con agenda diversa

Por su parte, Rosario consolidó su perfil turístico con propuestas que combinaron deporte y entretenimiento, como el primer torneo provincial de pádel junto a shows musicales.

En el interior, la actividad también fue sostenida. En el norte, Avellaneda celebró la Fiesta Nacional del Algodón, mientras que Malabrigo sumó cicloturismo y Las Toscas ofreció senderismo nocturno.

En el centro, Gálvez impulsó el evento “El Laburazo”, y en la costa, Helvecia desarrolló una agenda extendida. Hacia el sur, se destacaron el 160° aniversario de Roldán y el encuentro de motos en Firmat.

Eventos y destinos, claves del movimiento

Uno de los rasgos más marcados del fin de semana fue la fuerte concentración de la demanda en destinos puntuales. El movimiento no fue homogéneo y se apoyó principalmente en ciudades con eventos o propuestas específicas.

Entre los destinos tradicionales se destacaron Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú, que mantuvieron su nivel de atracción, aunque con menor intensidad que en otros fines de semana largos.

También hubo destinos que lograron alto nivel de ocupación gracias a eventos específicos, como Goya con la Fiesta Nacional del Surubí, La Cumbre con el Desafío del Río Pinto, Concordia con el TC2000 y Yerba Buena.

En paralelo, crecieron los destinos intermedios y emergentes, impulsados por propuestas locales, ferias y actividades culturales, consolidando una tendencia hacia viajes más cortos y planificados con menor anticipación.

Balance y tendencias

A nivel nacional, en lo que va del año ya se registraron cuatro fines de semana largos, con un total de 7.940.720 turistas y un gasto acumulado de $2,28 billones. Esto representa un incremento del 8,1% en la cantidad de viajeros respecto al mismo período de 2025.

Entre los datos destacados, se registró un fuerte movimiento aéreo —con más de 158.000 pasajeros transportados por Aerolíneas Argentinas— y un crecimiento en el uso de billeteras virtuales y pagos con QR, que se consolidaron como herramientas clave durante el feriado.

De cara a los próximos meses, el sector mantiene expectativas positivas, especialmente para la temporada de invierno, aunque con un escenario donde el turismo seguirá marcado por el ajuste en el gasto y la preferencia por escapadas cortas.