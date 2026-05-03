Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing igualó sin goles con Huracán y ambos clasificaron a los playoffs

La Academia entró octavo en la zona B, desplazando a Barracas Central, mientras que el Globo terminó séptimo

3 de mayo 2026 · 19:36hs
Racing y Huracán empataron 0-0.

Racing y Huracán empataron 0-0.

Racing empató 0 a 0 con Huracán en un partido de muy pocas llegadas de riesgo que disputaron esta tarde, en el estadio Presidente Perón, por la adeudada novena fecha del Torneo Apertura 2026.

Racing y un sufrido empate para meterse en playoffs

La llegada más clara del partido fue del local, a los 16 minutos, del segundo tiempo, con un disparo de media vuelta del delantero Tomás Pérez que fue despejado, sobre su palo derecho, por el arquero Hernán Galíndez.

Con el empate, ambos clasificaron: el equipo de Gustavo Costas terminó octavo en la zona B con 21 puntos, mientras que el “Globo” cerró séptimo con una unidad más.

Así, la “Academia” deberá jugar en los octavos de final del Apertura visitando a Estudiantes, líder de la zona A, mientras que los dirigidos por Diego Martínez tendrán que visitar a Boca. Ambos partidos son con fecha y hora a confirmar.

El primer leve acercamiento del partido fue de la visita, a los 15 minutos del primer tiempo, con un remate de volea del carrilero Lucas Blondel, luego de un centro desde la derecha, que fue bloqueado por el defensor Ezequiel Cannavo, dentro del área.

A los 29 minutos llegó el local, después de un córner jugado en corto y posterior centro al segundo poste del lateral Gabriel Rojas, que puso la pelota en el borde del área para la volea del mediocampista Matías Zaracho, en buena racha goleadora, que no pudo definir con precisión.

Tres minutos más tarde, luego de una buena jugada del delantero Adrián “Maravilla” Martínez, el atacante Santiago Solari recibió dentro del área con la idea de rematar, aunque realizó tantos amagues en búsqueda de un hueco para meter el disparo que terminaron por cerrarle el paso y su intento de tiro fue fácilmente bloqueado.

A los 33 minutos, el delantero Óscar Cortés recibió sobre la banda izquierda, se cerró contra el vértice del área y buscó sorprender con un remate bajo, detenido sobre su primer palo por el arquero Facundo Cambeses, sin inconvenientes.

Embed - LA ACADEMIA EMPATÓ CON EL GLOBO EN AVELLANEDA Y SE CLASIFICÓ ÚLTIMO | Racing 0-0 Huracán | RESUMEN

El primer acercamiento del complemento fue de la visita, a los 14 minutos, mediante un centro bombeado al segundo palo que permitió el cabezazo del delantero Jordy Caicedo, que no pudo darle potencia ni precisión a su remate y definió desviado.

Solo dos minutos después tuvo su primera llegada el local, a través de un remate de media vuelta del delantero Tomás Pérez desde la medialuna del área, que generó la primera intervención del experimentado guardameta Hernán Galíndez, para detener un disparo bajo sobre su poste derecho.

A los 29 minutos, la fortuna le dio una jugada de riesgo al equipo de Avellaneda: luego de una subida del lateral Tobías Rubio hasta el vértice derecho del área, su centro atrás fue desviado por el defensor Lucas Carrizo, en un despeje que fue efectivo pero pasó a centímetros del poste izquierdo de Galíndez.

Dos minutos después, un córner fue cabeceado dentro del área y llegó al segundo palo para el remate de primera del defensor Santiago Sosa, cuyo tiro alto se fue apenas desviado y dio en el lado externo de la red.

Racing Huracán playoffs
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