Con golazo y asistencia de Messi, Inter Miami se impuso de local ante LA Galaxy

El argentino Lionel Messi regresó a las canchas tras su lesión y fue figura en el 3-1 de Inter Miami ante LA Galaxy, donde anotó un gol y dio una asistencia.

17 de agosto 2025 · 08:15hs
Con golazo y asistencia de Messi, Inter Miami se impuso de local ante LA Galaxy

Inter Miami derrotó 3-1 a LA Galaxy en un partido que tuvo como gran figura a Lionel Messi, quien regresó tras dos semanas de inactividad por lesión y lo hizo con un impacto inmediato.

El argentino ingresó en el inicio del segundo tiempo con el marcador 1-0 a favor de las “Garzas”, que habían abierto la cuenta gracias a Jordi Alba tras un pase exquisito de Sergio Busquets.

Los angelinos llegaron a empatar con un golazo de Joseph Paintsil, pero entonces apareció el capitán rosarino: primero con un tanto magnífico para devolver la ventaja y luego con una asistencia de taco para que Luis Suárez sellara el triunfo.

El primer tiempo tuvo un claro dominio del equipo de Javier Mascherano. Inter Miami salió con intensidad y generó varias situaciones de riesgo: un disparo de Picault, un remate de Suárez al poste y otro cabezazo desviado de Allende fueron avisos antes de que el VAR anulara un tanto de Segovia por posición adelantada en la jugada previa.

Finalmente, a los 43 minutos, Busquets encontró a Jordi Alba y el lateral definió con categoría al primer palo para establecer el 1-0 parcial.

Con el arranque del complemento llegó la ovación: Messi y Rodrigo De Paul saltaron al campo. El rosarino rápidamente se mostró participativo, con varios intentos de media distancia que estuvieron cerca de ampliar la diferencia.

Sin embargo, el Galaxy sorprendió a los 13 minutos cuando Paintsil se fabricó una gran jugada individual y venció a Ustari con un potente remate que significó el 1-1.

Leo Messi rescató una vez más a Inter Miami

El empate activó definitivamente a Messi, que a los 38 minutos volvió a demostrar su jerarquía. Encaró a pura gambeta, se perfiló para su zurda y colocó la pelota contra un palo para el 2-1.

La explosión en el Chase Stadium fue total. Pocos minutos después, ya con los visitantes jugados en ataque, el capitán inventó una asistencia de taco fenomenal para Suárez, que definió con frialdad para el 3-1 final.

Con esta victoria, Inter Miami se repone en la MLS y gana confianza de cara al duelo decisivo del próximo miércoles 20 de agosto, cuando enfrentará a Tigres de México en un mata-mata por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup.

En la conferencia Este de la liga de Estados Unidos, Inter Miami quedó en la cuarta posición con 45 puntos a seis unidades de Philadelphia, con tres partidos menos jugados.

