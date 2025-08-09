Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Javier Mascherano, DT de Inter Miami, confirmó que Lionel Messi está bien pero será preservado y no jugará el Clásico este domingo ante Orlando City

9 de agosto 2025 · 13:41hs
Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, confirmó que Lionel Messi no jugará el partido de este domingo contra el Orlando City por la lesión muscular que sufrió en la Leagues Cup ante Necaxa.

“No está disponible para mañana”, afirmó el entrenador argentino antes de la práctica de este sábado y adelantó que esperan que Messi puede estar en poco tiempo.

“Leo está bien. Obviamente sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene, pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”, expresó Mascherano.

El pasado 2 de agosto, Messi tuvo que abandonar el partido de la Leagues Cup frente al Necaxa en los primeros minutos del encuentro por una molestia y al día siguiente, Inter Miami señaló que sufre “una lesión muscular menor” en su pierna derecha sin dar más detalles ni apuntar un posible plazo de recuperación.

El astro argentino se perdió el duelo de la Leagues Cup del 6 de agosto ante los Pumas UNAM, que los de Mascherano se llevaron por 3-1 para certificar su pase a unos cuartos donde se verán las caras con los Tigres el 20 de agosto.

“Tigres es un gran equipo. Lo demostró anoche contra Puebla (goleada por 7-0). Tiene jugadores de jerarquía, que siempre pelea cosas importantes en su liga y también a nivel internacional”, analizó Mascherano.

La agenda agitada para el Inter Miami

Inter Miami tiene cuatro partidos en dos semanas: 10 de agosto contra el Orlando City de MLS, 16 de agosto frente al LA Galaxy también de liga, 20 de agosto ante Tigres en la Leagues Cup y 23 de agosto contra el DC United en MLS. Ante esta seguidilla, Mascherano no arriesgará a Messi, quien luego tendrá la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina.

