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Independiente Rivadavia ganó, es líder en su zona y aseguró su lugar en los playoffs

Con goles de Elordi, Bucca y Osella, Independiente Rivadavia superó 3-1 a Argentinos por la fecha 14 y se escapa arriba en la zona B del Apertura

11 de abril 2026 · 18:14hs
Independiente Rivadavia ganó, es líder en su zona y aseguró su lugar en los playoffs

Por la fecha 14 del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia venció 3 a 1 a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini. Los goles fueron marcados por Juan Manuel Elordi, Leonel Bucca y Alejo Osella. Para El Bicho descontó Sebastián Prieto.

Con este resultado, el equipo dirigido por Alfredo Berti aseguró su participación en los playoffs de la competencia, en tanto que llega con victoria al choque con Fluminense por la Copa Libertadores.

El partido no podía empezar de mejor manera para el equipo de Berti. A los 8 minutos, luego de una buena jugada colectiva, Juan Manuel Elordi llegó por el segundo palo y empujó la pelota al fondo de la red.

A los 15 minutos de juego, las condiciones iban a mejorar para Independiente Rivadavia, ya que Hernán López Munoz golpeó brutalmente a Leonard Costa y fue expulsado por el árbitro mundialista Darío Herrera. El golpe fue tal, que Costa tuvo que ser reemplazado por Villalba.

A los 23 minutos, y luego de un buen centro desde la banda izquierda, Leonel Bucca sorprendió a todos y conectó de cabeza para poner el 2 a 0. De estta forma, el equipo de Berti confirmaba su superioridad.

Con superioridad numérica, Independiente Rivadavia estuvo cerca de encontrar el tercer tanto en varias ocasiones, pero se encontró con buenas respuestas de Bryan Cortéz. En la última jugada del primer tiempo, Sebastián Prieto se lanzó el ataque y Argentinos Juniors llegó al descuento.

El comienzo del segundo tiempo, al igual que los primeros 45', también fue favorable para Independiente Rivadavia: Matías Fernández definió una gran jugada individual, pero un defensor de Argentinos Juniors salvó el gol en la línea.

Segundos después de esa jugada, llegó el gol que comenzaría a definir la tarde: centro perfecto de Elordi, para que Alejo Osella se encuentre, de cabeza, nuevamente con el gol.

Finalizando el primer tiempo, y en una jugada desafortunada, Fabrizio Sartori desbordó por la derecha y manifestó dificultad para caminar durante algunos minutos. Más precisamente, el dolor parecía ser en la cadera. El número 43 no salió finalmente a jugar el segundo tiempo, y en su lugar ingresó el paraguayo Alex Arce. Los próximos días serán importantes para ver cómo está el ex-Newell's teniendo en cuenta lo que viene.

El resumen de Independiente Rivadavia y Argentinos

Embed - LA LEPRA MENDOCINA ES UNA MÁQUINA DE GANAR Y ES LÍDER | Ind. Rivadavia 3-1 Argentinos | RESUMEN

Independiente Rivadavia Argentinos apertura
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