Gimnasia (LP) mantuvo charlas con Vaccari en busca del nuevo técnico

Julio Vaccari ya se reunió con dirigentes de Gimnasia (LP) y podría volver a dirigir si se llega a un arreglo en los términos de su contrato

Tras de ser semifinalista del Torneo Apertura , un pésimo arranque en el Clausura decantó en la renuncia de Julio Vaccari como técnico de Independiente. Su salida, claro, tomó por sorpresa al fútbol argentino, aunque pueden ser las últimas horas del DT sin trabajo después de un largo parate. ¿Su posible destino? Gimnasia (LP) .

El Lobo echó a Fernando Zaniratto por malos resultados y busca nuevo entrenador a contrarreloj. En ese sentido, el nombre del ex Defensa y Justicia apareció sobre la mesa de posibles candidatos y es el que reúne mayor consenso entre los dirigentes.

Tan firme es el interés del Lobo que hasta ya hubo un primer encuentro formal: Vaccari se juntó con Germán Brunati, director deportivo del club, para intercambiar ideas y empezar a hablar del proyecto deportivo. No obstante, todavía no se avanzó con la parte económica. En su último paso por el Rojo, el técnico de 45 años dirigió un total de 61 partidos, donde cosechó 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Su equipo fue protagonista del Apertura 2025 y estuvo cerca de cortar la histórica racha sin títulos, pero la derrota por penales ante Huracán en Avellaneda cortó con la ilusión.

Un punto a destacar es que Vaccari ve con buenos ojos el desafío de dirigir a Gimnasia y estaría dispuesto a asumir si se llega a un arreglo en los números de su contrato. En caso de que eso no prospere, los candidatos pasarán a ser Leandro Cufré (ex Atlas) y Hernán Cristante (con pasado en Puebla de México). Son horas claves en La Plata.