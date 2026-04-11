Un jugador de Gimnasia de Jujuy gritó "bomba" en un avión y terminó esposado

Emiliano Endrizzi de Gimnasia de Jujuy fue arrestado tras advertir sobre un supuesto explosivo en un avión. El operativo activó protocolos de emergencia

Lo que debía ser un viaje más terminó en una escena de máxima tensión. Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy , fue detenido en las últimas horas luego de asegurar que había una " bomba " a bordo de un avión que estaba a punto de despegar.

La advertencia encendió todas las alarmas. De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad: evacuación total de la aeronave, intervención de equipos especializados y revisión exhaustiva para descartar cualquier tipo de amenaza. En ese contexto, el futbolista fue reducido por personal de seguridad y puesto a disposición de las autoridades.

Embed Emiliano Endrizzi, futbolista de Gimnasia de Jujuy, gritó "BOMBA" antes de que el avión despegue y ACTIVÓ EL PROTOCOLO ANTIBOMBAS DEL AVIÓN.



Los pasajeros debieron bajarse y ser revisados UNO POR UNO.



Insólito. pic.twitter.com/MFlnX4q5k0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2026

Minutos después, tras los controles correspondientes, se confirmó que no existía ningún artefacto peligroso. Sin embargo, el episodio fue considerado de extrema gravedad por el impacto que generó y por el tipo de declaración realizada.

Una broma que terminó mal para un jugador de Gimnasia (J)

El caso quedó bajo investigación judicial y podría encuadrarse en la figura de intimidación pública. Aunque algunos testigos deslizaron que se habría tratado de una “broma”, la situación no dio margen para interpretaciones livianas, dado el contexto y el riesgo potencial.

El hecho repercute de lleno en la actualidad del equipo jujeño, que tiene en agenda su próximo compromiso ante Agropecuario Argentino por la Zona B de la Primera Nacional.

Mientras tanto, Endrizzi —lateral izquierdo surgido de Instituto de Córdoba— atraviesa un momento delicado que trasciende lo futbolístico. La investigación avanza y se esperan definiciones tanto en el plano judicial como en el ámbito del club.