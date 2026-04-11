Racing de Córdoba está listo para visitar a Colón en un partido clave

Racing de Córdoba visitará a Colón con la necesidad de reaccionar y demostrar que está para pelear arriba. Conocé la probable formación

No será un partido más para Racing de Córdoba . Este domingo, desde las 19, el conjunto cordobés afrontará una prueba de carácter cuando visite a Colón en el Brigadier López, por la novena fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Joaquín Gil y se podrá seguir en vivo por LPF Play.

Con 11 puntos en la tabla, Racing sabe que necesita volver a sumar, sobre todo después del golpe sufrido en la última presentación, donde cayó 2-0 como local ante Club Ciudad de Bolívar. Ese traspié dejó la sensación de un equipo que aún busca regularidad.

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El desafío ahora será recuperar terreno en un escenario complejo y frente a un rival que aparece como uno de los grandes protagonistas del torneo. Más que un simple partido, el cruce en Santa Fe se presenta como una oportunidad para medir su verdadero potencial.

Lejos de casa, Racing todavía tiene una deuda pendiente: sostener rendimiento y resultados. Y ante Colón, tendrá la chance de empezar a saldarla.

Los posibles 11 de Racing de Córdoba

Brian Olivera; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Matías Sánchez y Emanuel Díaz; Santiago Rinaudo, Alan Olinick, Gaspar Vega y Matías Machado; Leandro Córdoba y Pablo Chavarría. DT: Pablo Motta-Ramiro Torres.