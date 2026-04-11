Uno Santa Fe | Ovación | Racing de Córdoba

Racing de Córdoba está listo para visitar a Colón en un partido clave

Racing de Córdoba visitará a Colón con la necesidad de reaccionar y demostrar que está para pelear arriba. Conocé la probable formación

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 15:46hs
Racing de Córdoba está listo para visitar a Colón en un partido clave

Prensa Racing de Córdoba

No será un partido más para Racing de Córdoba. Este domingo, desde las 19, el conjunto cordobés afrontará una prueba de carácter cuando visite a Colón en el Brigadier López, por la novena fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Joaquín Gil y se podrá seguir en vivo por LPF Play.

Con 11 puntos en la tabla, Racing sabe que necesita volver a sumar, sobre todo después del golpe sufrido en la última presentación, donde cayó 2-0 como local ante Club Ciudad de Bolívar. Ese traspié dejó la sensación de un equipo que aún busca regularidad.

• LEER MÁS: El Colón que preparó Ezequiel Medrán para jugar contra Racing de Córdoba

El desafío ahora será recuperar terreno en un escenario complejo y frente a un rival que aparece como uno de los grandes protagonistas del torneo. Más que un simple partido, el cruce en Santa Fe se presenta como una oportunidad para medir su verdadero potencial.

Lejos de casa, Racing todavía tiene una deuda pendiente: sostener rendimiento y resultados. Y ante Colón, tendrá la chance de empezar a saldarla.

Los posibles 11 de Racing de Córdoba

Brian Olivera; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Matías Sánchez y Emanuel Díaz; Santiago Rinaudo, Alan Olinick, Gaspar Vega y Matías Machado; Leandro Córdoba y Pablo Chavarría. DT: Pablo Motta-Ramiro Torres.

Racing de Córdoba Colón Brigadier López
Noticias relacionadas
todo listo en colon: asi sera el operativo y los controles para el duelo con racing de cordoba

Todo listo en Colón: así será el operativo y los controles para el duelo con Racing de Córdoba

medran probo con beltran de 3 en colon para jugar contra racing de cordoba

Medrán probó con Beltrán de 3 en Colón para jugar contra Racing de Córdoba

las alarmas siguen encendidas en colon por ignacio lago: sin firma y con el reloj en contra

Las alarmas siguen encendidas en Colón por Ignacio Lago: sin firma y con el reloj en contra

paredes sera titular y va por su momento en colon: solo se vive una vez

Paredes será titular y va por su momento en Colón: "Solo se vive una vez"

Lo último

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

La bronca de Mauro Pittón en Unión: Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada

La bronca de Mauro Pittón en Unión: "Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada"

Último Momento
San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

La bronca de Mauro Pittón en Unión: Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada

La bronca de Mauro Pittón en Unión: "Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada"

Madelón, sin rodeos en Unión: No había que equivocarse y tuvimos un desacople

Madelón, sin rodeos en Unión: "No había que equivocarse y tuvimos un desacople"

El uno por uno de Unión en la derrota ante Estudiantes

El uno por uno de Unión en la derrota ante Estudiantes

Ovación
La bronca de Mauro Pittón en Unión: Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada

La bronca de Mauro Pittón en Unión: "Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada"

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Unión puso al día al plantel y lleva calma en medio de un contexto complejo

Unión puso al día al plantel y lleva calma en medio de un contexto complejo

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe