Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Tras jugarse la última jornada, se definieron los equipos clasificados a cuartos y octavos de final del Clausura Chijí Serenotti de Liga Santafesina

El Quillá superó por la mínima diferencia a Cosmos en el predio Nery Pumpido.

En la noche del lunes concluyó la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol, en el cual quedaron definidos los cruces para la primera ronda de los play offs. Es importante destacar que lograron el pasaje a cuartos de final Colón de San Justo, Sportivo Guadalupe, Sanjustino y Unión de Santa Fe.

Un partido clave se disputó en barrio Ciudadela, y resultó victoria de Gimnasia y Esgrima por 2 a 1 sobre Universidad del Litoral con goles de Santiago Rizzo y Rafael López, mientras que para la UNL descontó Brian Tarragona. En el predio liguista, Náutico El Quillá, con el arbitraje de Maxi Manduca, derrotó a Cosmos 1 a 0 con un tanto de Pablo Bernia.

En el Rodolfo Candioti, Juventud Unida goleó por 3 a 1 al descendido Pucará, mientras que en Sauce Viejo, Colón de Santa Fe se impuso a la Academia Cabrera por 2 a 0. En cancha de La Perla del Oeste, La Salle Jobson doblegó por la mínima diferencia a Newell´s de barrio Roma, mientras que en el campo de deportes 8 de Enero, en barrio Guadalupe, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing igualaron 1 a 1.

Recordemos que Colón de San Justo había empatado 1 a 1 con Nobleza de Recreo, Sanjustino derrotó a La Perla del Oeste en Recreo Sur por 2 a 0, y Sportivo Guadalupe igualó 1 a 1 con Ciclón Norte en Cayastá, en los tres encuentros que habían jugado anteriormente.

El Quillá logró clasificar a cuartos de final del Torneo Clausura, mientras que Cosmos no pudo conseguirlo.

Resultados fecha 11

-Zona 1:

Academia AC 5 (Thiago Ferraro x2, Valentín Miño, Brian Giménez y Esteba Radesca) – Nacional 0

Ciclón Racing 1 (Diego Fornillo) – Ateneo Inmaculada 1 (Lucca Gandolla)

Gimnasia y Esgrima 2 (Santiago Rizzo y Rafael López) – Universidad 1 (Brian Tarragona)

Independiente 2 (Fabricio Antivero y Benjamín Aguirre) – Unión 3 (Alan Sosa x2 y Jonatan Blanco)

Deportivo Nobleza 2 (Cristian Ortíz y Milton Silva) – Colón de San Justo 2 (Lisandro Aguilera y Ezequiel Giménez)

Juventud Unida 3 (Luis Klenzi, Eros Méndez y Mateo Guiter) – Pucará 1 (Nahuel Manchado)

-Zona 2:

La Perla del Oeste 0 – Sanjustino 2 (Alexis Camargo x2)

Ciclón Norte 1 (Silvestre Escobedo) – Sportivo Guadalupe 1 (Laureano Feludero)

Newell’s Old Boys 0 – La Salle Jobson 1 (Patricio Copello)

Cosmos 0 – Náutico El Quillá 1 (Pablo Bernia)

Vecinal Gálvez 0 – Colón 2 (Luca Campagnaro y Matías Córdoba)

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 29, Unión 22, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 16; Ateneo Inmaculada, Universidad y Academia Cabrera 14; Pucará 13; Nobleza 8, Juventud Unida 6.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 23, Sanjustino 22, Náutico El Quillá 19, La Perla del Oeste y La Salle Jobson 18, Colón 17, Cosmos 13, Nacional 12, Ciclón Norte y Newell´s 10, Vecinal Gálvez 6.

Cruces octavos de final

Gimnasia y Esgrima – Colón

Náutico El Quillá – Ateneo Inmaculada

Ciclón Racing – La Salle Jobson

La Perla del Oeste – Independiente

-Cuartos de final

Colón de San Justo

Sportivo Guadalupe

Sanjustino

Unión de Santa Fe