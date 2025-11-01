Unión festeja y disfruta de la recuperación que demuestra Agustín Colazo

Agustín Colazo experimentó una evolución notable y pasó de ser un delantero que casi no jugaba a ser clave en este presente de Unión

Agustín Colazo arrancó el Torneo Clausura siendo el cuarto o quinto delantero de Unión. Al punto tal que en las primeras tres fechas, fue al banco de suplentes y no ingresó.

Recién sumó sus primeros minutos en la 4° fecha, cuando el Tate perdió 1-0 con Argentinos, ingresando a los 16' del segundo tiempo, en tanto que en el partido siguiente, cuando Unión goleó 4-0 a Instituto, sumó 12 minutos en cancha.

En el encuentro ante Huracán estuvo en el banco y no ingresó, mientras que jugó 20' en la victoria 3-2 con Racing y tan solo 7' en el triunfo 3-1 ante Gimnasia.

En el empate 2-2 con Independiente Rivadavia estuvo en el banco sin ingresar y en la igualdad 0-0 ante Banfield jugó 10'. Y en la derrota 2-0 con Aldosivi, sumó 11' en cancha.

Jugaba poco y cuando lo hacía no demostraba estar en condiciones de ser titular. Pero todo cambió en la derrota de Unión ante Central Córdoba 3-1. Ese día, Colazo ingresó a los 29' de la segunda etapa, marcando su primer gol con la camiseta rojiblanca.

Y en su primer partido como titular en el Clausura, anotó el primer gol del Tate en la goleada 3-0 ante Defensa y Justicia. En tanto que frente a Newell's marcó un gol de cabeza para darle la victoria al Rojiblanco por 1-0.

En tres partidos consecutivos, dos de ellos como titular, Colazo marcó tres goles. Siendo que antes, había disputado 19 encuentros sin poder anotar. El cambio es notable y Unión disfruta de su resurrección.