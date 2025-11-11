Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón perdió por 81-77 ante Hindú Club, en el Roque Otrino, y sigue sin ganar en el inicio de la temporada de la Liga Argentina.

Colón rozó su primer triunfo en el Torneo de la Liga Argentina, pero una ráfaga final de Hindú Club lo dejó con las manos vacías. En el Roque Otrino, el conjunto cordobés se impuso por 81-77 con una conversión agónica de Tomás Ludueña, que terminó siendo el héroe de la noche y le dio a su equipo la primera victoria fuera de casa.

El encuentro tuvo un inicio favorable al Sabalero. Con un buen movimiento de balón y un sólido segundo cuarto en defensa, los dirigidos por Ariel Amarillo se fueron al descanso con ventaja de 45-37. Sin embargo, tras el entretiempo, la visita ajustó su intensidad y encontró respuestas desde el perímetro, logrando acercarse en el marcador luego de quedarse con el tercer parcial por 22-18.

En el último cuarto, el partido se volvió un intercambio constante. Colón mantuvo la delantera durante buena parte del cierre, pero Hindú aprovechó los errores del local en las últimas posesiones. Un triple de Ludueña rompió la igualdad, y el propio base, con un doble y falta, selló el resultado a segundos del final.

Los destacados del partido en el Otrino

Ludueña fue la figura del encuentro con 23 puntos, liderando a un Hindú que mostró carácter para revertir la historia y tuvo a cuatro jugadores con doble dígito en anotación. En Colón, nuevamente se destacó Feder Ponce con 22 unidades, bien acompañado por Gonzales, que aportó 17.

El Sabalero, que estuvo muy cerca de concretar su primera alegría en la temporada, deberá seguir buscando cortar la racha y transformar sus buenas actuaciones en resultados positivos.