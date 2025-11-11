Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal, con los duelos entre Gimnasia-Sanjustino y Almagro A-Alma Juniors.

Este martes 11 de noviembre marcará el inicio de las semifinales del Torneo Oficial Prefederal, instancia decisiva del certamen que organiza la Asociación Santafesina de Básquet. Las series, pautadas al mejor de tres juegos, prometen alto voltaje y grandes duelos entre los mejores equipos de la temporada.

En Esperanza , el Húngaro Crespi será escenario del enfrentamiento entre Almagro A y Alma Juniors , dos equipos con recorrido y aspiraciones de llegar a la final. En paralelo, en el Pepote Spies , Gimnasia recibirá a Sanjustino , en un partido que podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la ASB. Ambos encuentros comenzarán a las 21.30 .

Además, la jornada también servirá para poner en marcha las llaves del quinto al octavo puesto, donde los equipos eliminados en cuartos buscarán cerrar su participación de la mejor manera. En ese marco, Unión A se medirá con Banco Provincial, también desde las 21.30, en uno de los cruces destacados.

En tanto, durante la semana se completará la primera rueda del cuadrangular repechaje, donde los equipos que no lograron acceder a los puestos de privilegio intentan mejorar su ubicación final en la tabla general.

El martes se perfila como una noche clave para el básquet santafesino, con duelos que definirán quiénes avanzan al tramo decisivo del Prefederal y sueñan con el título en una temporada marcada por la paridad y el nivel competitivo.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - SEMIFINALES - JUEGO 1

Martes 11 de noviembre

21.30 Almagro A vs. Alma Juniors

21.30 Gimnasia vs. Sanjustino (canal Youtube ASB)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO - JUEGO 1

Martes 11 de noviembre

21.30 Unión A vs. Banco Provincial

Miércoles 12 de noviembre

21.30 Unión B vs. Rivadavia Juniors

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE - FECHA 3

Miércoles 12 de noviembre

21.30 El Quillá vs. CUST A

Jueves 13 de noviembre

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)