Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Mess

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Messi admitió que extraña y mucho su vida en Barcelona, como así también al club en el que jugó desde 2004 a 2021

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 10:29hs
Messi reconoció que extraña su vida en Barcelona y en el club en el que se inició futbolísticamente.

Messi reconoció que extraña su vida en Barcelona y en el club en el que se inició futbolísticamente.

Todavía sigue húmedo el pañuelo que usó Lionel Messi para secarse las lágrimas en su conferencia de despedida del Barcelona allá por agosto de 2021. Pasaron más de cuatro años, en el medio el título del Mundial de Qatar, pero muchos culés se quedaron atrapados en ese momento puntual de la historia blaugrana. A menudo, incluso, el crack argentino recuerda con nostalgia aquella salida del club que lo cobijó cuando le quedaban grandes todas las camisetas y lo vio debutar profesionalmente.

Messi y su deseo de volver a Barcelona

Fue el momento más triste de su gloriosa historia con el Barça. El presidente Joan Laporta le puso el punto final a una historia que todavía le faltaban varios capítulos. Leo lo sabe mejor que nadie. “A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona”, confesó en Sport.

Nostálgico y con la emoción a flor de piel, siguió: “Después sí, venir para acá (Miami) como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”.

Esta última gira internacional de la Selección le permitió a Messi volar hacia España, donde hará base para preparar el amistoso del viernes con Angola en Luanda, y tener el domingo libre para recorrer por la Ciudad Condal. Como un fanático más y sin darle aviso a la dirigencia, visitó el nuevo Camp Nou y quedó maravillado. "Extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”, admitió.

Más de dos décadas en Barcelona no se olvidan así porque sí. Son años que están guardados en lo más profundo de su corazón: “La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más”.

Lionel Mess Barcelona despedida
Noticias relacionadas
torneo oficial a2: la fecha 20 tendra un adelanto en santo tome

Torneo Oficial A2: la fecha 20 tendrá un adelanto en Santo Tomé

clausura femenino: alma definira el titulo ante republica del oeste

Clausura Femenino: Alma definirá el título ante República del Oeste

se ponen en marcha las semifinales del torneo oficial prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

El Quillá superó por la mínima diferencia a Cosmos en el predio Nery Pumpido.

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"