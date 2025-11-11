Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Todavía sigue húmedo el pañuelo que usó Lionel Messi para secarse las lágrimas en su conferencia de despedida del Barcelona allá por agosto de 2021 . Pasaron más de cuatro años, en el medio el título del Mundial de Qatar, pero muchos culés se quedaron atrapados en ese momento puntual de la historia blaugrana. A menudo, incluso, el crack argentino recuerda con nostalgia aquella salida del club que lo cobijó cuando le quedaban grandes todas las camisetas y lo vio debutar profesionalmente.

Fue el momento más triste de su gloriosa historia con el Barça. El presidente Joan Laporta le puso el punto final a una historia que todavía le faltaban varios capítulos. Leo lo sabe mejor que nadie. “A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona”, confesó en Sport.

Nostálgico y con la emoción a flor de piel, siguió: “Después sí, venir para acá (Miami) como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”.

Esta última gira internacional de la Selección le permitió a Messi volar hacia España, donde hará base para preparar el amistoso del viernes con Angola en Luanda, y tener el domingo libre para recorrer por la Ciudad Condal. Como un fanático más y sin darle aviso a la dirigencia, visitó el nuevo Camp Nou y quedó maravillado. "Extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”, admitió.

Más de dos décadas en Barcelona no se olvidan así porque sí. Son años que están guardados en lo más profundo de su corazón: “La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más”.