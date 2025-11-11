Uno Santa Fe | Colón | Colón

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

UNO Santa Fe realizó una encuesta sobre los candidatos a presidente de Colón para las elecciones del 30 de noviembre. Cuáles fueron los resultados.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 09:48hs
Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Archivo

A menos de tres semanas de las elecciones en Colón, el termómetro electoral empieza a tomar temperatura. UNO Santa Fe realizó una encuesta abierta entre los hinchas sabaleros para medir la intención de voto de cara a los comicios del próximo 30 de noviembre, donde se definirá el futuro institucional del club.

Luciani, el elegido por los hinchas de Colón

El sondeo incluyó a las principales agrupaciones y referentes que ya oficializaron su participación en el proceso electoral: José Alonso (Tradición Sabalera), Ricardo Luciani (Sangre de Campeones), Ricardo Magdalena (lista homónima) y Gustavo Abraham (Pasión Sabalera). Cabe aclarar que Carlos Trod, quien finalmente presentó su lista Unidad Calonista, no fue incluido en la encuesta ya que su postulación se confirmó después de que la consulta fuera publicada.

LEER MÁS: Magdalena reveló su lista y prometió "el mejor equipo para que Colón vuelva a ser"

De acuerdo con los resultados difundidos, Ricardo Luciani encabeza la preferencia de los hinchas con un 41,9% de los votos, seguido por José Alonso, de Tradición Sabalera, con 34,1%. Más atrás aparece Ricardo Magdalena con 18,6%, mientras que Gustavo Abraham cosechó 5,4% de las adhesiones.

Ricardo Luciani

Si bien se trata de una encuesta libre y no vinculante, el relevamiento sirve como un primer panorama de cómo se perfila la competencia electoral en el mundo rojinegro. La verdadera definición llegará el sábado 30 de noviembre, cuando los socios de Colón concurran a las urnas para elegir a las nuevas autoridades que conducirán al club durante los próximos años.

LEER MÁS: Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Con cinco listas inscriptas y un clima político en efervescencia, la elección promete ser una de las más trascendentes de los últimos tiempos en la historia institucional sabalera.

La placa final con los resultados de la encuesta de UNO Santa Fe

encuesta uno santa fe
Colón UNO Santa Fe elecciones
Noticias relacionadas
colon lo tuvo, pero se le escapo en el final ante hindu club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

todo listo en colon: estas son las cinco listas que competiran en las elecciones

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

colon inicio la semana con la inhibicion de alberto espinola aun activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

colon vive su dia d: este lunes vence el plazo para la presentacion de listas

Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"