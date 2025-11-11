Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

UNO Santa Fe realizó una encuesta sobre los candidatos a presidente de Colón para las elecciones del 30 de noviembre. Cuáles fueron los resultados.

A menos de tres semanas de las elecciones en Colón , el termómetro electoral empieza a tomar temperatura. UNO Santa Fe realizó una encuesta abierta entre los hinchas sabaleros para medir la intención de voto de cara a los comicios del próximo 30 de noviembre, donde se definirá el futuro institucional del club.

El sondeo incluyó a las principales agrupaciones y referentes que ya oficializaron su participación en el proceso electoral: José Alonso (Tradición Sabalera), Ricardo Luciani (Sangre de Campeones), Ricardo Magdalena (lista homónima) y Gustavo Abraham (Pasión Sabalera). Cabe aclarar que Carlos Trod , quien finalmente presentó su lista Unidad Calonista , no fue incluido en la encuesta ya que su postulación se confirmó después de que la consulta fuera publicada.

LEER MÁS: Magdalena reveló su lista y prometió "el mejor equipo para que Colón vuelva a ser"

De acuerdo con los resultados difundidos, Ricardo Luciani encabeza la preferencia de los hinchas con un 41,9% de los votos, seguido por José Alonso, de Tradición Sabalera, con 34,1%. Más atrás aparece Ricardo Magdalena con 18,6%, mientras que Gustavo Abraham cosechó 5,4% de las adhesiones.

Ricardo Luciani

Si bien se trata de una encuesta libre y no vinculante, el relevamiento sirve como un primer panorama de cómo se perfila la competencia electoral en el mundo rojinegro. La verdadera definición llegará el sábado 30 de noviembre, cuando los socios de Colón concurran a las urnas para elegir a las nuevas autoridades que conducirán al club durante los próximos años.

LEER MÁS: Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Con cinco listas inscriptas y un clima político en efervescencia, la elección promete ser una de las más trascendentes de los últimos tiempos en la historia institucional sabalera.

La placa final con los resultados de la encuesta de UNO Santa Fe