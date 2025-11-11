Los Pumas anunciaron un cambio en el plantel para visitar a Escocia

Tras quedarse afuera del partido ante Gales por lesión, el rafaelino Pedro Rubiolo se suma al plantel en reemplazo de Bautista Pedemonte. Los Pumas visitarán a Escocia el próximo domingo

El rafaelino Pedro Rubiolo se recuperó de una lesión y se sumó al plantel de Los Pumas.

Después de la victoria ante Gales, Los Pumas ya están enfocados en el segundo compromiso de la ventana de noviembre que será el próximo domingo ante Escocia en Edimburgo.

El head coach del seleccionado argentino, Felipe Contepomi, anunció que habrá un cambio en el plantel: Pedro Rubiolo reemplazará a Bautista Pedemonte, quien no formó parte de los 23 que estuvieron este domingo en el triunfo ante los Dragones Rojos por 52 a 28.

El segunda línea de los Bristol Bears había quedado afuera de la primera lista por lesión, pero se recuperó y está apto para formar parte del segundo compromiso de la ventana de noviembre.

En busca del mejor ranking para el sorteo del Mundial 2027, Los Pumas todavía tienen dos partidos exigentes por delante: contra Escocia el domingo 16 a las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium) y el domingo 23 a las 13:10 ante Inglaterra en Londres (Twickenham).

Con el foco ya puesto en el cruce ante Escocia, el entrenador asistente, Juan Fernández Lobbe aseguró que "El último partido que jugamos acá no la pasamos nada bien (derrota 52-29 en 2022). Es un equipo que juega muy parecido a nosotros desde el análisis. Les gusta tener volumen de juego, les gusta atacar los diferentes espacios, se basan mucho en la velocidad del ruck, entonces desde el lado ofensivo me parece que van a presentar un juegos de fases que tal vez no corre tan arriba como corren otros equipos, pero sí tienen diferentes opciones, buenas líneas de carrera".

Corcho comentó que los escoceses "hicieron un muy buen partido contra los All Blacks" más allá de la derrota 25-17 y sumó: "Me parece que nos vamos a enfrentar con un equipo que va a estar muy motivado, que va a salir a jugarnos, a saber que si ellos hacen lo que tienen que hacer, nos pueden hacer mucho daño. Entonces me parece que va a ser un partido muy, muy intenso".

Los Pumas pisaron fuerte en Cardiff y superaron a Gales por 52-28. Teniendo en cuenta los partidos por venir contra Escocia e Inglaterra, el conjunto de Felipe Contepomi dio un paso importante en el Ranking de World Rugby, de cara al sorteo de la Copa del Mundo de 2027.

El ránking de World Rugby

1. Sudáfrica – 93.06

2. Nueva Zelanda – 91.35

3. Irlanda – 89.83

4. Inglaterra -- 88.06

5. Francia – 86.95

6. Argentina – 84.30

7. Australia – 81.69

8. Escocia – 81.21

9. Fiji – 81.15

10. Italia – 78.98

Lo que viene para Los Pumas

Vs Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas

en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

Vs Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas

en Londres (Twickenham)