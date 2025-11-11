Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas anunciaron un cambio en el plantel para visitar a Escocia

Tras quedarse afuera del partido ante Gales por lesión, el rafaelino Pedro Rubiolo se suma al plantel en reemplazo de Bautista Pedemonte. Los Pumas visitarán a Escocia el próximo domingo

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 10:06hs
El rafaelino Pedro Rubiolo se recuperó de una lesión y se sumó al plantel de Los Pumas.

El rafaelino Pedro Rubiolo se recuperó de una lesión y se sumó al plantel de Los Pumas.

Después de la victoria ante Gales, Los Pumas ya están enfocados en el segundo compromiso de la ventana de noviembre que será el próximo domingo ante Escocia en Edimburgo.

Un cambio en el plantel de Los Pumas

El head coach del seleccionado argentino, Felipe Contepomi, anunció que habrá un cambio en el plantel: Pedro Rubiolo reemplazará a Bautista Pedemonte, quien no formó parte de los 23 que estuvieron este domingo en el triunfo ante los Dragones Rojos por 52 a 28.

El segunda línea de los Bristol Bears había quedado afuera de la primera lista por lesión, pero se recuperó y está apto para formar parte del segundo compromiso de la ventana de noviembre.

En busca del mejor ranking para el sorteo del Mundial 2027, Los Pumas todavía tienen dos partidos exigentes por delante: contra Escocia el domingo 16 a las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium) y el domingo 23 a las 13:10 ante Inglaterra en Londres (Twickenham).

Con el foco ya puesto en el cruce ante Escocia, el entrenador asistente, Juan Fernández Lobbe aseguró que "El último partido que jugamos acá no la pasamos nada bien (derrota 52-29 en 2022). Es un equipo que juega muy parecido a nosotros desde el análisis. Les gusta tener volumen de juego, les gusta atacar los diferentes espacios, se basan mucho en la velocidad del ruck, entonces desde el lado ofensivo me parece que van a presentar un juegos de fases que tal vez no corre tan arriba como corren otros equipos, pero sí tienen diferentes opciones, buenas líneas de carrera".

Corcho comentó que los escoceses "hicieron un muy buen partido contra los All Blacks" más allá de la derrota 25-17 y sumó: "Me parece que nos vamos a enfrentar con un equipo que va a estar muy motivado, que va a salir a jugarnos, a saber que si ellos hacen lo que tienen que hacer, nos pueden hacer mucho daño. Entonces me parece que va a ser un partido muy, muy intenso".

Los Pumas pisaron fuerte en Cardiff y superaron a Gales por 52-28. Teniendo en cuenta los partidos por venir contra Escocia e Inglaterra, el conjunto de Felipe Contepomi dio un paso importante en el Ranking de World Rugby, de cara al sorteo de la Copa del Mundo de 2027.

El ránking de World Rugby

1. Sudáfrica – 93.06

2. Nueva Zelanda – 91.35

3. Irlanda – 89.83

4. Inglaterra -- 88.06

5. Francia – 86.95

6. Argentina – 84.30

7. Australia – 81.69

8. Escocia – 81.21

9. Fiji – 81.15

10. Italia – 78.98

Lo que viene para Los Pumas

Vs Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas

en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

Vs Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas

en Londres (Twickenham)

Los Pumas plantel Escocia
Noticias relacionadas
Messi reconoció que extraña su vida en Barcelona y en el club en el que se inició futbolísticamente.

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Lionel Messi se mostró ilusionado con jugar la Copa del Mundo.

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina

torneo oficial a2: la fecha 20 tendra un adelanto en santo tome

Torneo Oficial A2: la fecha 20 tendrá un adelanto en Santo Tomé

clausura femenino: alma definira el titulo ante republica del oeste

Clausura Femenino: Alma definirá el título ante República del Oeste

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"