Cuándo juega la Selección Argentina vs Angola: día y horario del amistoso

Ya con la mira puesta en el Mundial 2026, el campeón del mundo se prepara para otra fecha FIFA con un duelo bastante particular.

11 de noviembre 2025 · 07:20hs
Cuándo juega la Selección Argentina vs Angola: día y horario del amistoso

La Selección argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comenzó su preparación para el Mundial 2026 tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias, y esta semana disputa una nueva fecha FIFA.

Concluido el cambio hacia la Copa del Mundo, el conjunto nacional ahora afrontará una serie de amistosos en la próxima ventana FIFA, la última antes de fin de año.

En la pasada gira de octubre, el conjunto nacional venció 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico, en amistosos disputados en Miami; y ahora en noviembre tiene un nuevo compromiso ante Angola.

Cuándo juega la Selección Argentina vs Angola

La Selección argentina vuelve a jugar este viernes 14 de noviembre, en una fecha FIFA que contará con un solo encuentro.

La única parada de la gira será en Luanda, para enfrentar al local Angola.

Calendario de la Selección Argentina en 2025: fechas y rivales

  • Angola vs Argentina | viernes 14 de noviembre a las 13 horas de la Argentina en el Estadio 11 de Novembre de Luanda.
