Santa Fe Rugby llevó a cabo el certamen de juego reducido que se ha convertido en un clásico. Palau de Tucumán se quedó con la copa de Plata, y Old Resian con la de Bronce.

Con notable éxito y una impecable organización, y como parte de los festejos por los 40 años de vida de la prestigiosa institución, se llevó a cabo en su predio ubicado en Sauce Viejo, la tercera edición del Seven del Santa. Participaron 16 instituciones de diferentes puntos del país, y la presencia internacional de CURDA de Paraguay.

El campeón resultó Córdoba Athlétic, y le arrebató al San Isidro Club el título conseguido en las dos primeras ediciones llevadas a cabo en 2024 y en 2025. Sin dudas, el certamen de juego reducido llevado a cabo por la entidad Tricolor y que tiene como presidente a Rodolfo Benavídes se ha está convirtiendo en un clásico del juego reducido en esta etapa de la temporada ovalada.

Córdoba Athlétic festejó en Sauce Viejo

El campeón de la copa de Oro resultó Córdoba Athlétic al derrotar en la final a Huirapuca por 17 a 12, mientras que en semifinales, los cordobeses derrotaron a CRAI por 24 a 10, y los tucumanos se impusieron a Santa Fe Rugby Rojo por 31 a 24.

Santa Fe Rugby presentó dos alineaciones en su certamen de juego reducido.

La copa de Plata quedó en poder de Palau de Tucumán al vencer a Sixty de Resistencia por 43 a 12. En semifinales, los chaqueños derrotaron a Alma Juniors de Esperanza por 19 a 12 y los tucumanos hicieron lo propio con CURDA de Paraguay por 49 a 7.

La copa de Bronce se la adjudicó Old Resian de Rosario tras doblegar a Universitario de Santa Fe por 38 a 19. En semifinales, los rosarinos derrotaron a Tilcara de Paraná por 28 a 12, y los santafesinos a sus pares de Universitario de Rosario por 19 a 14.

San Isidro Club siempre es protagonista del torneo de seven de Santa Fe Rugby.

En cuanto a la copa Estímulo, el San Isidro Club (SIC) fue el que marcó el rumbo al imponerse en la final a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 43 a 12. En la etapa de semifinales, el SIC doblegó a La Salle Jobson de Santa Fe por 38 a 0, y los rosarinos del parque de la Independencia lo hicieron frente a Santa Fe Rugby Azul por 29 a 17.

Más detalles del Seven del Santa

Los equipos fueron agrupados en cuatro zonas de cuatro alineaciones cada uno. La Zona A estuvo conformada por Santa Fe Rugby Rojo, CURDA de Paraguay, Universitario de Rosario y La Salle Jobson, mientras que la Zona B la integraron SIC de Buenos Aires, Palau de Tucumán, CRAI y Old Resian de Rosario.

La Zona C estuvo integrada por Huirapuca de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Alma Juniors de Esperanza y Tilcara de Paraná, mientras que en la Zona D se ubicaron Córdoba Athlétic, Santa Fe Rugby Azul, Sixty de Resistencia y Universitario de Santa Fe.

Alma Juniors de Esperanza disfrutó del certamen desarrollado en Sauce Viejo.

La fase clasificatoria se disputó en tres canchas que estuvieron presentadas en excelentes condiciones y es un tema para resaltar. En la primera tanda de partidos, Universitario de Santa Fe venció a Santa Fe Rugby Azul por 33 a 17, Santa Fe Rojo a Uni de Rosario 43 a 5, Huirapuca a Alma Juniors 26 a 10, y Cördoba Athlétic a Santa Fe Rugby Azul 45 a 0, Santa Fe Rojo igualó con CURDA 14 a 14, Sixty de Resistencia a Santa Fe RC Azul 33 a 14.

Por otro lado, Santa Fe RC Rojo le ganó a La Salle Jobson 56 a 0, Huirapuca a Gimnasia de Rosario 58 a 14, Córdoba Athlétic a Sixty 40 a 7, CURDA a La Salle Jobson 24 a 0, Tilcara a GER 14 a 12, Sixty a Uni de Santa Fe 15 a 5, CRAI a Old Resian 26 a 14, Alma Juniors a GER de Rosario 17 a 7, SIC a Old Resian 39 a 33 y SIC a CRAI por 28 a 14.

Además, Alma Juniors superó a Tilcara 41 a 5, CURDA de Paraguay a Uni de Rosario 26 a 17, Córdoba Athlétic a Uni de Santa Fe 50 a 7, Huirapuca a Tilcara por 48 a 7, Uni de Rosario a La Salle Jobson 26 a 21, Palau a SIC 20 a 7 y Palau de Tucumán a Old Resian de Rosario 27 a 21.

Es importante destacar que la mesa de control estuvo a cargo del arquitecto Martín Rodríguez, Nicolás Lolo Poletti y , Darío Schmidt. A ello hay que resaltar la colaboración de los referees de la USR, Facundo Gorla, Mateo Ciaccio, Joaquín Zapata, Exequiel Adrover, Emilio Traverso, Santiago Jelicic, Diego Del Pazo, Carlos Poggi, Juan José Sañudo, Walter Esquivel, Marcos Kulig, Manuel Miño y Fernando De Feo.