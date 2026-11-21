Los primeros peritajes criminalísticos permitieron reconstruir lo ocurrido en una vivienda de barrio Alfonso. Ambos eran policías y prestaban servicio en la Brigada Motorizada.

Este viernes, poco antes de las 8.30, en una vivienda ubicada en un pasillo de calle Corrientes al 4100 , en barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe , un policía en actividad, de 27 años, mató a su esposa, también integrante de la fuerza, de 28 años, y luego se suicidó. Esta es la hipótesis que sostienen los resultados de los exámenes médicos y los primeros peritajes criminalísticos.

Ambos prestaban servicio en la Brigada Motorizada , dependiente de la agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe.

Detonaciones de disparos

A esa hora de la mañana, en una jornada hábil, los vecinos del sector escucharon una discusión a los gritos entre los integrantes del matrimonio. Según relataron, la mujer repetía: "Dejá a mi hijo".

Poco después, oyeron varias detonaciones de arma de fuego y denunciaron lo ocurrido a los operadores de la central de emergencias 911, a quienes solicitaron la urgente presencia policial.

Posteriormente, se constató que el hijo de ambos, de siete años, se encontraba en la escuela cuando sucedieron los hechos.

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Preservación de la escena del crimen

Minutos después llegaron al lugar varios patrulleros con efectivos de Orden Público y de Cuerpos. Los vecinos les indicaron el pasillo que conducía a la vivienda del matrimonio, desde donde habían provenido los disparos.

Al ingresar, los policías se encontraron con familiares del hombre y constataron que ambos integrantes de la pareja estaban muertos dentro del inmueble.

De inmediato, los efectivos realizaron dos procedimientos simultáneos: preservaron la escena para evitar cualquier tipo de contaminación hasta la llegada de los investigadores de la Brigada de Femicidios y de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), y comunicaron lo ocurrido a sus superiores.

Constatación médica

El médico policial constató que ambos habían fallecido como consecuencia de heridas de arma de fuego.

Junto al cuerpo del hombre fue hallada una pistola reglamentaria que, de acuerdo con su numeración, pertenecía a la mujer. El policía de 27 años no llevaba consigo su propia arma reglamentaria debido a una decisión administrativa.

La secuencia de los hechos

Posteriormente, llegaron los investigadores de la Brigada de Femicidios de la PDI, cuya intervención se dispuso por tratarse de la muerte violenta de una mujer, y los especialistas del área Científica de la misma fuerza.

También estuvo presente en la escena la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorgelina Mosser Ferro, quien ordenó la realización de las diligencias investigativas.

A partir de la posición en la que fueron encontrados los cuerpos y de la ubicación del arma reglamentaria de la mujer, junto al cadáver de su esposo, los especialistas establecieron una primera reconstrucción de lo sucedido.

De acuerdo con esa hipótesis, la secuencia fue la siguiente: primero ocurrió el femicidio de la mujer policía y, posteriormente, el marido decidió quitarse la vida, para ello utilizó la misma arma de fuego.

Peritajes y necropsia

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I departamento La Capital y de la Policía de Investigaciones, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, que informaron lo sucedido a la fiscal del MPA.

Mosser Ferro ordenó identificar y tomar declaración a los vecinos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido, realizar los peritajes criminalísticos en la vivienda y secuestrar los elementos de interés para la investigación, entre ellos el arma de fuego.

Una vez finalizadas las tareas en el lugar, la fiscal dispuso el traslado de ambos cuerpos a la morgue judicial, donde los médicos forenses deberán realizar las correspondientes necropsias para establecer científicamente las causas de muerte.