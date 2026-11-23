Son similares a los mosquitos, pero no necesitan sangre ni transmiten enfermedades. Los quironómidos aparecen en grandes cantidades después de las lluvias y son atraídos por las luces de las viviendas.

Los quironómidos ingresan a los domicilios y se posan por montones en paredes y techos.

La llegada del verano trae consigo la aparición de distintos insectos que suelen convertirse en una molestia para los vecinos. Uno de ellos son los quironómidos , pequeños bichos similares a los mosquitos que pueden aparecer en grandes cantidades y acumularse en los hogares, especialmente después de las lluvias.

Aunque por su aspecto pueden confundirse con los mosquitos, los quironómidos son totalmente inofensivos para las personas . A diferencia de los mosquitos, no necesitan sangre para vivir y tampoco cuentan con un aparato picador, por lo que no pueden picar ni transmitir enfermedades.

Los quironómidos ingresan a los domicilios y se posan por montones en paredes y techos. gentileza

Según explican los especialistas, estos insectos tienen un ciclo de vida corto, de aproximadamente tres a cuatro días. Suelen aparecer en mayor cantidad después de las precipitaciones, ya que se reproducen en ambientes con agua acumulada, como alcantarillas y charcos de barro.

Por qué aparecen tantos quironómidos en las casas

Los llamados mosquitos no picadores pasan su etapa larval en el agua. Cuando llegan a la adultez, pueden emerger en grandes cantidades y desplazarse hacia las zonas habitadas.

Uno de los factores que explica su presencia en las viviendas es la atracción que sienten por las luces artificiales. Por ese motivo, suelen concentrarse en ventanas, paredes, patios y otras superficies iluminadas, especialmente durante la noche.

Si bien no representan un riesgo sanitario, su presencia masiva puede resultar molesta para los habitantes de las viviendas. Además, los ejemplares adultos pueden provocar manchas y daños estéticos en la pintura de las casas y otras superficies debido a los restos de materia fecal que dejan.

Cómo evitar que los quironómidos entren a las viviendas

Aunque no es necesario tomar medidas sanitarias especiales contra estos insectos, existen algunas recomendaciones para reducir su ingreso y evitar que se acumulen dentro de los hogares.

Entre las principales medidas se encuentran:

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas para impedir el ingreso de los insectos.

en puertas y ventanas para impedir el ingreso de los insectos. Apagar las luces exteriores innecesarias , especialmente durante la noche, para evitar atraer grandes concentraciones.

, especialmente durante la noche, para evitar atraer grandes concentraciones. Mantener cerradas las aberturas cuando se observa una presencia masiva de estos insectos.

De esta manera, aunque los quironómidos pueden convertirse en una molestia durante el verano, es importante distinguirlos de los mosquitos: no pican, no se alimentan de sangre y no son vectores de enfermedades. Su aparición está vinculada principalmente a las condiciones ambientales y a los ciclos de reproducción asociados al agua.