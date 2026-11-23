Boca ya ganó el título de Campeón de Liga y la Copa Sudamericana. Ahora va por el Clausura, con la chance de ir por el Trofeo de Campeones, y por la Copa Argentina.

Boca atraviesa un momento inmejorable y buscará cerrar el 2026 con la que sería la inolvidable obtención de la quíntuple corona.

Los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ganaron el título de Campeón de Liga hace poco más de dos semanas, mientras que el último sábado se quedaron con la Copa Sudamericana luego de vencer en la final 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil con muchísima autoridad.

Pero el "Xeneize" no tiene respiro y debe volver a enfocarse debido a que en solo dos días tendrá un duelo clave contra Independiente Rivadavia de Mendoza por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 21 y que se llevará a cabo en "La Bombonera", enfrentará a dos de los equipos más regulares que tuvo al fútbol en este 2026. Prueba de ello es que Boca finalizó primero en la tabla anual, mientras que la "Lepra Mendocina" terminó en la cuarta ubicación. Pero la seguidilla de partidos no finaliza allí, ya que en caso de avanzar a los cuartos de final deberá disputar los cuartos de final con muy pocos días de diferencia.

Como si esto fuera poco, el miércoles 2 de diciembre tendrán la posibilidad de gritar campeón por tercera ocasión en lo que va del semestre cuando se enfrenten con Platense en la gran final de la Copa Argentina.

Además de la Copa Argentina y el Torneo Clausura, Boca también podría consagrarse en el Trofeo de Campeones, aunque para que esto ocurra deberá ganar el Clausura y luego vencer a Belgrano de Córdoba, que en el primer semestre se coronó en el Apertura.

Los próximos partidos de Boca

Vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (octavos de final del Torneo Clausura): miércoles 25 de noviembre a las 21.

Vs. Platense (final de la Copa Argentina): miércoles 2 de diciembre, horario a confirmar.

*Si derrota a Independiente Rivadavia, jugará este fin de semana los cuartos de final del Torneo Clausura.