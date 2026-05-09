Córdoba se detiene: Talleres y Belgrano juegan un clásico a todo o nada

Talleres y Belgrano se enfrentarán este sábado en el Kempes por los octavos de final del Torneo Apertura, en uno de los cruces más calientes del fútbol argentino

El Torneo Apertura entra en etapa de definiciones y este sábado tendrá uno de los partidos más esperados del semestre: Talleres y Belgrano volverán a verse las caras en un clásico cordobés que promete paralizar a toda la provincia.

Desde las 16.30 y en el estadio Mario Alberto Kempes, la “T” recibirá al “Pirata” en un duelo eliminatorio correspondiente a los octavos de final, donde solamente uno seguirá en carrera rumbo al título.

El encuentro contará con arbitraje de Darío Herrera, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium.

Talleres quiere ratificar su recuperación

El conjunto dirigido por Carlos Tevez llega en un momento de consolidación, luego de dejar atrás un muy complicado 2025 donde incluso llegó a pelear por la permanencia.

En este Apertura, Talleres logró reencontrarse con una identidad competitiva y terminó cuarto en la Zona A con 26 puntos, solamente detrás de Estudiantes de La Plata, Boca y Vélez.

Con un plantel que fue creciendo en confianza a medida que avanzó el torneo, la “T” intentará hacerse fuerte en el Kempes para avanzar de ronda y seguir alimentando la ilusión de pelear por el campeonato.

Belgrano, con ilusión y presión

Del otro lado aparece un Belgrano que también realizó una muy buena fase regular. El equipo conducido por Ricardo Zielinski sumó la misma cantidad de puntos que Talleres, aunque terminó quinto en la Zona B, por detrás de Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors y Rosario Central.

El “Pirata” tuvo pasajes de gran nivel durante el torneo, aunque algunos tropiezos en las fechas finales le impidieron terminar más arriba y asegurarse la localía en este cruce decisivo.

Ahora, afrontará el desafío más importante: eliminar a su clásico rival en condición de visitante y meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Un clásico que promete tensión máxima

El antecedente más cercano entre ambos se dio justamente en este Torneo Apertura, cuando igualaron 0 a 0 por la fecha 11 en un partido muy disputado y con pocas situaciones claras.

Sin embargo, el contexto ahora será completamente distinto. Ya no habrá margen de error, ya que el ganador avanzará a los cuartos de final y el perdedor quedará eliminado.

Con dos equipos protagonistas, un estadio repleto y el orgullo de Córdoba en juego, el clásico promete convertirse en uno de los grandes espectáculos del fin de semana futbolero argentino.

- Probables formaciones -

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 16:30.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

TV: ESPN Premium.