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Argentinos y Lanús pretenden sacar chapa en los playoffs del Apertura

El Bicho terminó tercero en la Zona B y quiere reafirmar su crecimiento ante un Granate que llega fortalecido por sus títulos internacionales.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 10:41hs
Argentinos y Lanús pretenden sacar chapa en los playoffs del Apertura

Argentinos Juniors recibirá este sábado a Lanús en el estadio Diego Armando Maradona, en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 21.30, contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por TNT Sports Premium.

El Bicho llega respaldado por una campaña sólida y regular. El equipo conducido por Nicolás Diez terminó tercero en la Zona B con 29 puntos y volvió a consolidarse como un conjunto competitivo, intenso y con identidad futbolística. Desde la llegada del entrenador, Argentinos logró sostener protagonismo en los distintos torneos locales, aunque todavía tiene pendiente dar el salto en instancias decisivas.

Ahora tendrá enfrente a un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. Lanús viene de conquistar la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026, donde venció nada menos que a Flamengo. Con Mauricio Pellegrino como DT, el Granate edificó un equipo sólido y con experiencia, que terminó sexto en la Zona A con 24 unidades.

El conjunto del sur bonaerense intentará hacerse fuerte fuera de casa y dar el golpe en La Paternal para seguir alimentando su ilusión en el certamen doméstico.

En Argentinos, gran parte de las expectativas estarán puestas en nombres como Alan Lescano, Nicolás Oroz y Hernán López Muñoz, mientras que Lanús apostará a la jerarquía de Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Walter Bou para lastimar.

Posibles formaciones de Argentinos y Lanús

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Tomás Molina, Iván Morales y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21:30.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Facundo Tello.

Estadio: Diego Armando Maradona.

TV: TNT Sports Premium.

argentinos Lanús Apertura
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