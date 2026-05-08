Los citados por Madelón en Unión para la batalla ante Independiente Rivadavia

Unión ya está en Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia por los playoffs del Apertura y Leonardo Madelón dio una nómina cargada de señales

En Unión entienden que ya no hay mañana y por eso, el viaje a Mendoza no fue uno más. El plantel aterrizó este viernes por la tarde-noche con la sensación de estar entrando en una zona decisiva de la temporada: un partido único, sin margen de error y con el sueño de seguir vivo en los playoffs del Apertura .

• LEER MÁS: Unión se mete en territorio extremo en busca del sueño en los playoffs del Apertura

Este sábado, desde las 21.30, el equipo de Leonardo Madelón enfrentará a Independiente Rivadavia sabiendo que solo sirve ganar para avanzar a los cuartos de final. En la previa, el DT dejó un mensaje claro con la lista de convocados. Si bien todavía no confirmó el equipo, principalmente porque Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia llegan exigidos desde lo físico, la nómina reveló varias sorpresas que no pasaron desapercibidas.

• LEER MÁS: Unión podría contar con la dupla de ataque para visitar a Independiente Rivadavia

La principal novedad fue la aparición de Enzo Roldán, que no había sido considerado durante el ciclo y que ahora se suma en un contexto límite. Pero no fue el único caso llamativo. También fueron incluidos Bruno Pittón y Nicolás Palavecino, ambos atravesando recuperaciones física. En total, son 27 los futbolistas que viajaron a Mendoza.

• LEER MÁS: Vila palpita el cruce con Unión: "Es un rival duro que ataca, tiene gol y un buen técnico"

Sus presencias, más allá de lo futbolístico, parecen responder a otro mensaje: Unión quiere afrontar este momento con el grupo completo, con todos empujando desde el lugar que les toque ocupar. En tiempos donde cada detalle emocional pesa, Madelón apuesta a fortalecer el sentido de pertenencia y la unidad interna antes de un cruce que puede marcar el rumbo del semestre.

Los convocados de Unión