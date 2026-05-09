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Ignacio Boero, presidente de Newell's: "El club está fundido y al borde de la quiebra"

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Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 11:05hs
Ignacio Boero, presidente de Newells: El club está fundido y al borde de la quiebra

El presidente de Newell’s, Ignacio Boero, realizó un crudo diagnóstico sobre la situación económica de la institución rosarina y aseguró que el club está “fundido” y “al borde de la quiebra”, con una deuda que estimó entre 30 y 35 millones de dólares.

En declaraciones radiales, el dirigente sostuvo que la situación financiera es crítica y responsabilizó a la conducción anterior, encabezada por Ignacio Astore, por el crecimiento del pasivo: “En cuatro años se triplicó la deuda”, afirmó.

Boero, quien ganó las elecciones en diciembre de 2025, remarcó que la actual dirigencia necesita “invertir para poder sacar adelante” a la institución y admitió que analizan diferentes alternativas para generar recursos, entre ellas la búsqueda de préstamos externos y la posible venta de futbolistas en el próximo mercado de pases.

“Si surge alguna oferta por algún jugador que podamos vender y estamos en condiciones de reemplazarlo, y realmente sea un beneficio económico para el club, lo vamos a hacer”, explicó el presidente de la entidad rosarina.

Los errores que asumió el presidente de Newell's

En el plano deportivo, Boero también reconoció errores en el armado del plantel y en la elección inicial de la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, que tuvo un mal arranque de año y dejó el cargo tras apenas seis partidos, con cuatro derrotas y dos empates.

De cara al futuro inmediato, el mandatario leproso expresó su confianza en Frank Darío Kudelka, actual entrenador del equipo, al destacar que conoce el club y que su llegada respondió a la necesidad de recuperar competitividad en medio de un contexto económico delicado.

Newells Ignacio Boero Club
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