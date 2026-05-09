Uno Santa Fe | Ovación | ceremonia

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Se llevará a cabo un show en cada uno de los tres países organizadores del Mundial, que son Estados Unidos, Canadá y México.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 11:10hs
Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

La FIFA ya tiene definidos cuáles serán los artistas que dirán presente en las ceremonias inaugurales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará en poco más de un mes.

Esta edición contará con la particularidad de que por primera vez serán tres los países organizadores y, además, se realizará un show antes del partido inaugural de cada uno de los anfitriones.

Para el primer partido que se dispute en México el 11 de junio, cuando la selección azteca se enfrente con Sudáfrica tal como ocurrió en el inaugural del Mundial 2010, cantarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la cantante sudafricana Tyla.

El resto de las actuaciones del Mundial

Solo un día después se disputará en Toronto el primer partido de Canadá, que se enfrentará con Bosnia y Herzegovina. En esta ocasión, los artistas que dirán presente serán Muchael Bublé, quien es más que reconocido en la Argentina por ser la pareja de Luisana Lopilato, Alanis Morisette y Alessia Cara.

Ese mismo día también debutará Estados Unidos, que tendrá un más que interesante enfrentamiento con Paraguay, una selección que llega muy bien a la cita mundialista.

Los artistas que buscarán deslumbrar a todos los presentes en el SoFi Stadium serán Katy Perry, el rapero Future y el DJ Sanjoy. Además, la cantante Lisa compartirá escenario con la paraguaya Marilina Bogado.

ceremonia Mundial Estados Unidos
Noticias relacionadas
las condiciones que puso mourinho para volver al real madrid

Las condiciones que puso Mourinho para volver al Real Madrid

colon mira de reojo: el lider moron pone en juego la punta ante los andes

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

argentinos y lanus pretenden sacar chapa en los playoffs del apertura

Argentinos y Lanús pretenden sacar chapa en los playoffs del Apertura

boca pone en juego su candidatura ante un huracan siempre incomodo

Boca pone en juego su candidatura ante un Huracán siempre incómodo

Lo último

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Ignacio Boero, presidente de Newells: El club está fundido y al borde de la quiebra

Ignacio Boero, presidente de Newell's: "El club está fundido y al borde de la quiebra"

Último Momento
Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Ignacio Boero, presidente de Newells: El club está fundido y al borde de la quiebra

Ignacio Boero, presidente de Newell's: "El club está fundido y al borde de la quiebra"

Las condiciones que puso Mourinho para volver al Real Madrid

Las condiciones que puso Mourinho para volver al Real Madrid

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

Ovación
Video: UNO Santa Fe, presente en la llegada del plantel de Unión a Mendoza

Video: UNO Santa Fe, presente en la llegada del plantel de Unión a Mendoza

Capibaras fue impiadoso y goleó a Yacaré en Santa Fe Rugby

Capibaras fue impiadoso y goleó a Yacaré en Santa Fe Rugby

Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

Córdoba se detiene: Talleres y Belgrano juegan un clásico a todo o nada

Córdoba se detiene: Talleres y Belgrano juegan un clásico a todo o nada

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe