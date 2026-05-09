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Las condiciones que puso Mourinho para volver al Real Madrid

El entrenador portugués aparece como principal candidato para reemplazar a Álvaro Arbeloa, aunque pidió control deportivo, contrato por dos años y respaldo institucional.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 10:59hs
Las condiciones que puso Mourinho para volver al Real Madrid

El entrenador portugués José Mourinho volvió a quedar en el centro de la escena en el Real Madrid, ya que aparece como uno de los principales candidatos para hacerse cargo del equipo en medio de una fuerte crisis interna, aunque habría impuesto una serie de condiciones para concretar su regreso.

Según la prensa española, el actual entrenador del Benfica pretende un contrato por dos temporadas, además de control total sobre las decisiones deportivas, incluido el armado del plantel y el funcionamiento del cuerpo técnico.

Otro de los pedidos del portugués sería mantener a su actual equipo de trabajo, aunque no se descarta que Álvaro Arbeloa, cuyo ciclo en el banco del conjunto “merengue” parece llegar a su final, pueda integrarse a la estructura técnica.

Además, Mourinho habría solicitado que el club cuente con un vocero oficial para responder por temas institucionales o ajenos a lo estrictamente futbolístico, con el objetivo de evitar quedar nuevamente expuesto en conflictos internos o polémicas públicas.

Real Madrid, arde y busca a Mourinho como bombero

La situación del Real Madrid se agravó en los últimos días por el escándalo entreel uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni, que derivó en sanciones económicas para ambos futbolistas y profundizó el clima de tensión dentro del plantel.

En ese contexto, Mourinho también habría pedido revisar el funcionamiento del área médica, con la posibilidad de que los jugadores puedan acudir a un profesional privado para tener una segunda opinión en caso de lesiones o tratamientos delicados.

De todos modos, el propio entrenador portugués negó públicamente que su próximo destino sea el Real Madrid, aunque distintos medios españoles sostienen que en el club ya lo ven como una opción fuerte para encabezar una reconstrucción deportiva.

Mourinho ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó una Copa del Rey, una Liga de España y una Supercopa, con 128 triunfos en 178 partidos oficiales.

Mourinho Real Madrid Valverde
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