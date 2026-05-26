CEC fue contundente y goleó a Colón por la Segunda División

CEC aplastó a Colón por 5-1, en el marco de la séptima fecha de la Segunda División, en el torneo que organiza la ASH.

CEC mostró toda su contundencia y superó con claridad a Colón por 5-1, en el marco de la séptima fecha del torneo de Segunda División. El equipo dirigido por Juan Zalazar dominó el encuentro desde el comienzo y construyó una victoria sólida a partir de la presión alta, el juego asociado y una gran eficacia ofensiva.

Desde los primeros minutos, las conducidas por Zalazar impusieron condiciones en la mitad de la cancha, manejando la circulación de la bocha y aprovechando la amplitud para generar ataques profundos. Esa superioridad futbolística rápidamente se trasladó al resultado.

La apertura del marcador llegó a través de Sol Perales, quien capitalizó un córner corto para poner en ventaja a CEC. Luego, Priscila Delibasich y Anabel Paye ampliaron diferencias tras buenas acciones colectivas, aprovechando los espacios que dejaba la defensa rojinegra. Así, antes del descanso largo, el conjunto ganador ya se imponía por un contundente 3-0.

En el tercer parcial, CEC volvió a golpear mediante una jugada fija. Lorena Vento apareció para transformar otra pelota parada en gol y estirar todavía más la diferencia en el marcador.

Colón tuvo una leve reacción en el tramo final del partido, cuando logró asentarse mejor en el juego y comenzó a generar acciones de córner corto. De esa manera llegó el descuento, por intermedio de Luisina Puccio, quien marcó para el Sabalero desde esa vía.

Sin embargo, el dominio de CEC nunca estuvo en discusión. Sobre el cierre del encuentro, Fiama Ardila selló el 5-1 definitivo al convertir un penal y coronó una actuación contundente de su equipo, que no dejó dudas y se quedó con una victoria categórica.

La próxima fecha de Segunda División

La programación para el sábado 30 de mayo será la siguiente:

Sede La Salle

18.30: La Salle vs CRAI

20: Jocketas vs CRAI Azul

Sede ASH 1

18.30: Cuervas vs Universitario

20: Boca de Nelson vs Águilas

Sede CRAR

17: CRAR vs Argentino SC

Sede Alma Juniors

18.30: Alma Juniors vs SFRC