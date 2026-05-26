Gimnasia y Quimsa quedaron a un paso de las Finales de la Liga Nacional

Gimnasia le volvió a ganar a Ferro, en tanto que Quimsa hizo lo propio ante Boca, y quedaron a un paso de armar la final de la Liga Nacional.

Las semifinales de la Liga Nacional de Básquet empiezan a perfilar a sus grandes candidatos. Tanto Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia como Quimsa volvieron a hacerse fuertes como locales, ganaron sus respectivos compromisos y quedaron match point en sus series rumbo a las Finales.

En el estadio Socios Fundadores, Gimnasia derrotó 79-74 a Ferro Carril Oeste y se adelantó 2-0 en la serie. El equipo patagónico mostró personalidad en los momentos decisivos y quedó a una victoria de meterse en la definición del certamen.

El encuentro arrancó favorable para el Mens sana, que encontró respuestas en Bryan Carabalí para sacar una pequeña ventaja inicial. Sin embargo, Ferro reaccionó rápidamente con Jonatan Torresi y Valentín Bettiga para dar vuelta el marcador. Aun así, el local cerró mejor el primer cuarto y se lo llevó 20-18.

En el segundo período el trámite fue parejo y cambiante. Ferro llegó a pasar al frente gracias a los aportes de Jano Martínez y Kevin Hernández, pero Gimnasia encontró soluciones en Marcos Chacón y Carlos Rivero para cerrar una ráfaga positiva antes del descanso y marcharse al entretiempo arriba por 44-37.

Tras el descanso largo, Ferro reaccionó con los triples de José Defelippo y Rodrigo Gallegos para recuperar la ventaja momentáneamente. Pero nuevamente apareció Gimnasia en el cierre del parcial, con Kenneth Horton y Chacón como protagonistas para cerrar el tercer cuarto arriba por 58-57.

En el segmento final, el conjunto de Comodoro llegó a sacar ocho puntos de ventaja, aunque Ferro volvió a ponerse en partido gracias a Defelippo y Torresi desde el perímetro. En un cierre de máxima tensión, Gimnasia rompió la igualdad con conversiones de Anyelo Cisneros y Martiniano Dato, mientras que Carabalí y Chacón sentenciaron el triunfo desde la línea de libres. El goleador del encuentro fue Marcos Chacón con 19 puntos.

Quimsa aplastó a Boca y quedó match point

Por la otra semifinal, Quimsa mostró toda su contundencia y venció a Boca Juniors por 91-78 para quedar también a un triunfo de las Finales.

La Fusión comenzó con una altísima efectividad y rápidamente tomó el control del juego con Jerome Meyinsse y Brandon Robinson como principales vías ofensivas. Boca reaccionó con Sebastián Vega y Francisco Cáffaro, pero Quimsa mantuvo la intensidad y cerró el primer cuarto arriba 27-20.

En el segundo parcial, el equipo santiagueño aprovechó las dificultades ofensivas del Xeneize y amplió diferencias con el aporte de la dupla Johnson-Freeman. Además, los triples de Juan Ignacio Brussino Figueredo y Robinson le permitieron a los dirigidos por Leandro Ramella irse al descanso largo con una sólida ventaja de 52-38.

Durante el tercer cuarto, Quimsa llegó a sacar 19 puntos de diferencia con Meyinsse dominando en la pintura y Robinson castigando desde el perímetro. Boca intentó reaccionar mediante Santiago Scala y Langston, pero el local mantuvo el control y cerró el parcial 72-58 tras un triple de Collomb.

En el último período, Boca intentó descontar con el tiro exterior de Faggiano, aunque Quimsa respondió rápidamente con una volcada de Freeman y un triple de Lema para sostener la diferencia y encaminar una victoria sin sobresaltos.

Brandon Robinson fue la gran figura del encuentro con 22 puntos y cuatro asistencias. También se destacaron Jerome Meyinsse con 17 tantos y Tyren Johnson, quien aportó 13 unidades y ocho rebotes para una Fusión que quedó a un triunfo de las Finales de la Liga Nacional.